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Могилевчанку осудили за то, что ее роспись в бланке предупреждения была похожа на «экстремистскую» аббревиатуру
27.04.2021 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчанку оштрафовали за то, что ее личная роспись в протоколе милиции была похожа на запрещенную аббревиатуру на английском языке,
Дело против могилевчанки Марии Войновой рассматривала судья суда Октябрьского района Наталья Крашкина. 26 апреля она вынесла решение о штрафе Марии Войновой за «распространение продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность».
Объясняем, в чем дело.
По данным правозащитников, в конце марта сотрудники ГУБОПиК провели с Марией Войновой «профилактическую беседу», в ходе которой предупредили о недопустимости действий, нарушающих законодательство. Ей выдали бланк официального предупреждения, где Войнова расписалась — так же, как и в паспорте, который она получила 12 лет назад.
Роспись в паспорте и, соответственно, в протоколе похожа на аббревиатуру с английского языка с критикой полиции: аббревиатура состоит из 4 букв и 4 точек. В 2018 году аббревиатура была внесена в список экстремистских материалов, поэтому мы не можем ее написать.
Через две недели после «профилактической беседы» Войнову вызвали к участковому, где ее уже ждали сотрудники ГУБОПиК. Они опрашивали девушку, по информации правозащитников, в течении четырех часов и в итоге составили административный протокол по 19.11 КоАП.
На суде 26 апреля один из этих сотрудников, Фурманов, выступил в качестве свидетеля. Он сказал, что из-за распространения этой аббревиатуры «в интернете мемасики гуляют». Мария Войнова во время процесса заявила, что после протокола прекратила так расписываться и отметила, что хорошие сотрудники милиции бы никогда не восприняли бы аббревиатуру на свой счет.
Судья оштрафовала Войнову на 10 базовых величин, или 290 рублей.
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Могилевчанку осудили за то, что ее роспись в бланке предупреждения была похожа на «экстремистскую» аббревиатуру
Эта роспись в паспорте могилевчанки уже 12 лет.
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