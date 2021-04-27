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Могилевчанку осудили за то, что ее роспись в бланке предупреждения была похожа на «экстремистскую» аббревиатуру

27.04.2021 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевчанку оштрафовали за то, что ее личная роспись в протоколе милиции была похожа на запрещенную аббревиатуру на английском языке, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Эта роспись есть и в ее паспорте.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дело против могилевчанки Марии Войновой рассматривала судья суда Октябрьского района Наталья Крашкина. 26 апреля она вынесла решение о штрафе Марии Войновой за «распространение продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность».

Объясняем, в чем дело.

По данным правозащитников, в конце марта сотрудники ГУБОПиК провели с Марией Войновой «профилактическую беседу», в ходе которой предупредили о недопустимости действий, нарушающих законодательство. Ей выдали бланк официального предупреждения, где Войнова расписалась — так же, как и в паспорте, который она получила 12 лет назад.

Роспись в паспорте и, соответственно, в протоколе похожа на аббревиатуру с английского языка с критикой полиции: аббревиатура состоит из 4 букв и 4 точек. В 2018 году аббревиатура была внесена в список экстремистских материалов, поэтому мы не можем ее написать.

Через две недели после «профилактической беседы» Войнову вызвали к участковому, где ее уже ждали сотрудники ГУБОПиК. Они опрашивали девушку, по информации правозащитников, в течении четырех часов и в итоге составили административный протокол по 19.11 КоАП.

На суде 26 апреля один из этих сотрудников, Фурманов, выступил в качестве свидетеля. Он сказал, что из-за распространения этой аббревиатуры «в интернете мемасики гуляют». Мария Войнова во время процесса заявила, что после протокола прекратила так расписываться и отметила, что хорошие сотрудники милиции бы никогда не восприняли бы аббревиатуру на свой счет.

Судья оштрафовала Войнову на 10 базовых величин, или 290 рублей.

 
 
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