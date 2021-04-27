|
В Гродно вынесли приговор водителю команды Тихановского: его - на 6 лет усиленного, макет тапка - уничтожить
27.04.2021 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на суде с последним словом выступил 38-летний водитель автодома «Страны для жизни» Александр Аранович — один из фигурантов «дела Тихановского». Он был задержан 29 мая 2020-го в Гродно во время пикета по сбору подписей за Тихановскую. Суд над ним продолжался три месяца.
Поддержать Арановича сегодня пришли несколько десятков гродненцев.
В последнем слове обвиняемый был краток.
— Что вы хотите услышать? Все сфабриковано, все заинтересованы в том, чтобы осудить и посадить. Больше у меня ничего нет.
Прокурор попросил наказать Александра Арановича 6 годами колонии усиленного режима — именно такой приговор и вынес суд. Также он должен заплатить 273 рубля судебных пошлин.
Макет тапка, с которым задержали Арановича в мае прошлого года на пикете, постановили уничтожить.
Напомним, сначала Александру Арановичу было предъявлено обвинение по статье 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях».
17 декабря стало известно, что Александру предъявлено новое обвинение — по ч. 2 ст. 293 УК «Подготовка к участию в массовых беспорядках», а также по статье 13 УК РБ «Приготовление к преступлению».
Александру Арановичу 38 лет. У него двое детей. Жил в Старых Дорогах Минской области. Окончил Бобруйское училище олимпийского резерва, до 2015 года был индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками. Ездил на заработки в Россию, работал водителем. Вместе с командой «Страны для жизни» ездил по регионам Беларуси на брендированном автодоме.
По
Прокурор говорил, что Аранович, «воодушевившись призывами» Статкевича, Северинца, Тихановского и иных лиц, «уверовал в свою ненаказанность» — и решил «присоединиться к групповому преступлению».
«Дело Тихановского»
Сергея Тихановского и еще несколько человек
Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
На сегодняшний день Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:
Белорусские правозащитники
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно вынесли приговор водителю команды Тихановского: его - на 6 лет усиленного, макет тапка - уничтожить
Александр Аранович - один из фигурантов «дела Тихановского». Он был задержан 29 мая прошлого года в Гродно во время пикета по сбору подписей за Тихановскую. Суд над...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)