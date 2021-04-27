В Гродно вынесли приговор водителю команды Тихановского: его - на 6 лет усиленного, макет тапка - уничтожить

Источник материала: Tut.by

В Гродно на суде с последним словом выступил 38-летний водитель автодома «Страны для жизни» Александр Аранович — один из фигурантов «дела Тихановского». Он был задержан 29 мая 2020-го в Гродно во время пикета по сбору подписей за Тихановскую. Суд над ним продолжался три месяца.



Фото: TUT.BY

Поддержать Арановича сегодня пришли несколько десятков гродненцев.

В последнем слове обвиняемый был краток.

— Что вы хотите услышать? Все сфабриковано, все заинтересованы в том, чтобы осудить и посадить. Больше у меня ничего нет.

Прокурор попросил наказать Александра Арановича 6 годами колонии усиленного режима — именно такой приговор и вынес суд. Также он должен заплатить 273 рубля судебных пошлин.

Макет тапка, с которым задержали Арановича в мае прошлого года на пикете, постановили уничтожить.

Напомним, сначала Александру Арановичу было предъявлено обвинение по статье 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях».

17 декабря стало известно, что Александру предъявлено новое обвинение — по ч. 2 ст. 293 УК «Подготовка к участию в массовых беспорядках», а также по статье 13 УК РБ «Приготовление к преступлению».

Александру Арановичу 38 лет. У него двое детей. Жил в Старых Дорогах Минской области. Окончил Бобруйское училище олимпийского резерва, до 2015 года был индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками. Ездил на заработки в Россию, работал водителем. Вместе с командой «Страны для жизни» ездил по регионам Беларуси на брендированном автодоме.

По данным обвинения, Александр Аранович «не ранее 4 мая и не позднее 29 мая 2020 года, находясь на территории Беларуси, в том числе в Старых Дорогах и в Гродно, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с Тихановским и иными лицами, принял участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта (в Гродно во время задержания Тихановского милицейские машины выехали на проезжую часть, куда также вышли и люди, пытаясь «отбить» задержанных. Таким образом, несколько минут троллейбусы не могли проехать. — Прим TUT.BY), учреждений и организаций.

Прокурор говорил, что Аранович, «воодушевившись призывами» Статкевича, Северинца, Тихановского и иных лиц, «уверовал в свою ненаказанность» — и решил «присоединиться к групповому преступлению».

«Дело Тихановского»

Сергея Тихановского и еще несколько человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов .

На сегодняшний день Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок), в связи с событиями в Гродно 29 мая, где Тихановский и был задержан;

29 мая, где Тихановский и был задержан; воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) — Лидия Ермошина , сообщившая в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла , что «Тихановский опасен для государства и общества»;

, сообщившая в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, , что «Тихановский опасен для государства и общества»; разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет).

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского и остальных задержанных по этому делу политзаключенными и требуют их освобождения.