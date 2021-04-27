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Минчанина судят за коробку красно-белой расцветки от телевизора LG. Милиция считает, что это пикет

27.04.2021 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанина задержали за коробку от телевизора LG бело-красно-белой расцветки. Она была видна с балкона, милиция это считает пикетом. Суд отправил его дело на доработку. Об этом сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае» лишенного регистрации правозащитного центра.

27-летнего Андрея Пархоменко 26 апреля из дома отвезли в Ленинский РУВД. Причина задержания — бело-красно-белая коробка от телевизора LG. В РУВД составили протокол по статье 24.23 КоАП. По версии милиции, Андрей «в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона». Судя по фото у правозащитников, коробка могла выглядеть вот так.

Телеграм-канал «Вясна назірае»

Вину свою Пархоменко не признал. По его словам, коробку оставили предыдущие жители квартиры. В материалах дела есть черно-белое фото коробки, но судья Юлия Инчина решила запросить у сотрудников РУВД цветное видео. На видео судья заметила, что на окне у парня еще висит какой-то рисунок, который имеет белый и красный цвета. Андрей объяснил что это герб Лепеля, на котором есть еще синий и желтый цвета.

Дело отправили на доработку.

 
 
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Минчанина задержали за коробку от телевизора LG бело-красно-белой расцветки. Она была видна с балкона, милиция это считает пикетом. Суд отправил его дело на...
 
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