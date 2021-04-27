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Сезон аттракционов начнется завтра в Минске: как изменились цены
27.04.2021 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр – Sputnik. В Минских парках в среду начнется сезон аттракционов, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
Детская площадка в Центральном детском парке им. Горького откроется в 10.00, а сами аттракционы заработают в 11.00.
Цены на билеты
Стоимость билетов стартует от 1,5 рублей, самый дорогой аттракцион обойдется в 6 рублей. За полтора рубля юные минчане могут покататься на "Мини-джете", попрыгать на батуте, посетить аттракцион "Дракоша". Пострелять в тире можно за 50 копеек - в такую стоимость обойдется один выстрел. Билет в детский игровой комплекс в парке Челюскинцев обойдется в шесть рублей.
Некоторым категориям граждан билеты обойдутся дешевле: так, для многодетных семей предусмотрены скидки в 25%.
Новые аттракционы
В парке Горького заработает двухуровневый детский лабиринт, а в зеленой зоне отдыха, расположенной на пересечении улиц Фрунзе и Первомайской, вместо старой детской площадки установят большой игровой комплекс в виде корабля.
Старое помещение комнаты смеха с зеркалами заменит новый аттракцион - "Виртуальная реальность". Кроме того, откроется "поляна Бабы Яги" - игровая зона с различными деревянными фигурками. Навсегда уберут из парка Горького старые "Русские качели", которые уже выработали свой ресурс.
Сезон аттракционов в Бресте
Сегодня стало также известно о старте сезона аттракционов в Бресте, он стартует 1 мая. Об этом сообщил мэр областного центра Александр Рогачук.
По его словам, главным новшеством текущего сезона станет внедрение в кассах аттракционов электронной системы расчетов "Оплати". Это позволит улучшить качество обслуживания посетителей, отметил мэр.
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В столичном парке Горького появятся четыре новых аттракциона, а вот покататься на "Русских качелях", которые уже выработали свой ресурс, не получится.
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