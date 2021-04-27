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А. Занимон: За неостановку по требованию ГАИ возможен административный арест

27.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ГАИ имеет все технические возможности, чтобы отслеживать наличие техосмотра у водителей с помощью камер фотофиксации. Об этом сегодня на брифинге заявил замначальника главного  управления ГАИ Александр Занимон. После вступления в силу нового Кодекса об административных правонарушениях Госавтоинспекция анонсировала контроль за ТО с помощью камер скорости. Отмечается, что данные из базы Белтехосмотра поступают в ГАИ, и на основании этого можно отслеживать нарушителей. При этом работа ведется не всеми камерами, а выборочно. Главная задача - профилактика и безопасность дорожного движения. 


Александр Занимон,  замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси: Мы говорим о том, что наша задача на теперешний момент - максимально в правовом поле приехать на техосмотр. Наши коллеги подготовили цифры из Белгостехосмотра. За текущий год количество транспортных средств, которые приехали на станции диагностики и получили разрешение на участие в дорожном движении, уже больше, чем за весь 2020 год. Мы сегодня можем работать с любой камерой, которая фиксирует нарушение скоростного режима,  с камерами, которые подключены к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности.


На брифинге рассказали об ужесточении наказания за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также за неостановку по требованию ГАИ. Так, в отдельных случаях, когда инспекторам приходится догонять лихача,  нарушителя может ждать административный арест.

 
 
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ГАИ имеет все технические возможности, чтобы отслеживать наличие техосмотра у водителей с помощью камер фотофиксации. Об этом сегодня на брифинге заявил...
 
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