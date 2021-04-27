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А. Занимон: За неостановку по требованию ГАИ возможен административный арест
27.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ГАИ имеет все технические возможности, чтобы отслеживать наличие техосмотра у водителей с помощью камер фотофиксации. Об этом сегодня на брифинге заявил замначальника главного управления ГАИ Александр Занимон. После вступления в силу нового Кодекса об административных правонарушениях Госавтоинспекция анонсировала контроль за ТО с помощью камер скорости. Отмечается, что данные из базы Белтехосмотра поступают в ГАИ, и на основании этого можно отслеживать нарушителей. При этом работа ведется не всеми камерами, а выборочно. Главная задача - профилактика и безопасность дорожного движения.
Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси: Мы говорим о том, что наша задача на теперешний момент - максимально в правовом поле приехать на техосмотр. Наши коллеги подготовили цифры из Белгостехосмотра. За текущий год количество транспортных средств, которые приехали на станции диагностики и получили разрешение на участие в дорожном движении, уже больше, чем за весь 2020 год. Мы сегодня можем работать с любой камерой, которая фиксирует нарушение скоростного режима, с камерами, которые подключены к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности.
На брифинге рассказали
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ГАИ имеет все технические возможности, чтобы отслеживать наличие техосмотра у водителей с помощью камер фотофиксации. Об этом сегодня на брифинге заявил...
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