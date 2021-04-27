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Исторические фотографии времен Великой Отечественной, наградные листы и боевые характеристики подпольщиков: выставка "Партизаны Беларуси" открылась в Академии управления при Президенте. Экспозиция основана на документах уникального интернет-проекта издательского дома "Беларусь сегодня" и Национального архива partizany.by. Исторические фотофрагменты раскрывают подвиги и заслуги подпольщиков, рассказывают о боевых столкновениях и партизанских формированиях. На выставке представлен интерактивный стенд, с помощью которого можно найти информацию о своем родственнике - участнике войны.

Иван Синичкин, заместитель директора - главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня": Действует сейчас интернет-портал partizany.by. На нем загружено порядка 138 тысяч уникальных персональных карточек, каждый день мы дополняем их новыми. Это такой регулярно обновляемый проект. Там действует система поиска, где каждый может ввести фамилию, фамилию и имя, какие-то года рождения и увидеть документы на своих родственниках и земляков.





Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: Данная выставка демонстрирует, что Беларусь настоящая республика-партизанка, а не как некоторые деятели заявляют в угоду своим зарубежным спонсорам, что Беларусь якобы страна полицаев. К сожалению, с каждым годом становится непосредственно все меньше свидетелей тех знаковых для нашего народа и государства событий Великой Отечественной войны, борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Сохранить историческую память нашего белорусского народа можно только опираясь на свидетельства архивных документов.

Выставка будет работать до конца следующей недели. Экспозицию уже посетили студенты, преподаватели и жители Гродно, Полоцка и Витебска.





