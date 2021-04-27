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Сельхозорганизации республики продолжают сев сахарной свеклы и кукурузы

27.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый этап весенних полевых работ. Сельхозорганизации продолжают сев сахарной свеклы и кукурузы. Аграрии Минской области планируют справиться с этими культурами к началу мая. На очереди и картофель с овощами. Кстати, второго хлеба уже посадили на четверти всех площадей. Большая роль во время посевной у механизации. Хозяйства центрального региона в этом сезоне получат 40 новейших комбайнов от Гомсельмаша, 28 зерносушильных комплексов  "Амкодор", а также 69 новых энергонасыщенных тракторов "Беларус". Все они оснащены системой точного земледелия, что дает экономические преимущества для аграриев. 

Василий Сысоев,  первый заместитель  председателя по сельскому  хозяйству и  продовольствию  Миноблисполкома: Где-то механизаторы, чтобы не допустить огрехов, забирали в сторону обработанного поля и делали перекрытие. Вот только даже уйдя от такого перекрытия, мы просчитывали, это 10-15 % площади, которую не нужно обрабатывать. Механизатор не может вмешаться в процесс рулежки трактора. Она идет автоматически по той полосе, где было обработано. Это прямая экономия. И такие системы мы применяем на культивации, на севе. 

По словам специалистов, из-за природно-климатических и экономических факторов аграрии все больше будут сеять зерновые не весной, а осенью. Сегодня в Минской области  соотношения между озимыми и яровыми уже 70 на 30 процентов.



 
 
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Новый этап весенних полевых работ. Сельхозорганизации продолжают сев сахарной свеклы и кукурузы. Аграрии Минской области планируют справиться с этими культурами...
 
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