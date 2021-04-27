Сельхозорганизации республики продолжают сев сахарной свеклы и кукурузы

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Новый этап весенних полевых работ. Сельхозорганизации продолжают сев сахарной свеклы и кукурузы. Аграрии Минской области планируют справиться с этими культурами к началу мая. На очереди и картофель с овощами. Кстати, второго хлеба уже посадили на четверти всех площадей. Большая роль во время посевной у механизации. Хозяйства центрального региона в этом сезоне получат 40 новейших комбайнов от Гомсельмаша, 28 зерносушильных комплексов "Амкодор", а также 69 новых энергонасыщенных тракторов "Беларус". Все они оснащены системой точного земледелия, что дает экономические преимущества для аграриев.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома: Где-то механизаторы, чтобы не допустить огрехов, забирали в сторону обработанного поля и делали перекрытие. Вот только даже уйдя от такого перекрытия, мы просчитывали, это 10-15 % площади, которую не нужно обрабатывать. Механизатор не может вмешаться в процесс рулежки трактора. Она идет автоматически по той полосе, где было обработано. Это прямая экономия. И такие системы мы применяем на культивации, на севе.

По словам специалистов, из-за природно-климатических и экономических факторов аграрии все больше будут сеять зерновые не весной, а осенью. Сегодня в Минской области соотношения между озимыми и яровыми уже 70 на 30 процентов.





