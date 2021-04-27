В Минске во время ДТП перевернулось авто

Источник материала: БT

Авто перевернулось во время ДТП в Минске. Toyota двигалась по улице Пташука в направлении Турова, водитель не справилась с управлением, и машина наехала на бордюрный камень разделительной полосы. В результате авто отбросило вправо, на припаркованную вдоль проезжей части Geely, после чего Toyota перевернулась на крышу и повредила еще одну припаркованную машину. В аварии никто не пострадал. По факту происшествия сотрудники ГАИ проводят проверку и напоминают о максимальной осторожности во время движения и осуществления маневров.