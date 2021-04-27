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Завершено расследование уголовного дела в отношении Степана Латыпова
27.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К мошенничеству в особо крупном размере, по данным Следственного комитета, оказался причастен участник и организатор протестов в Минске в августе. Завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении Степана Латыпова. По данным следствия, в августе обвиняемый объединил вокруг себя группу для участия в митингах. Для этого создал чат в Telegram, в котором призывал его участников к созданию дворового сообщества.
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К мошенничеству в особо крупном размере, по данным Следственного комитета, оказался причастен участник и организатор протестов в Минске в августе. Завершено...
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