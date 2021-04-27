Завершено расследование уголовного дела в отношении Степана Латыпова

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К мошенничеству в особо крупном размере, по данным Следственного комитета, оказался причастен участник и организатор протестов в Минске в августе. Завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении Степана Латыпова. По данным следствия, в августе обвиняемый объединил вокруг себя группу для участия в митингах. Для этого создал чат в Telegram, в котором призывал его участников к созданию дворового сообщества.



Также Латыпов организовывал встречи участников группы, распространение агитационной продукции, нанесение рисунков и надписей протестного характера на фасады зданий. Вместе с участниками чата обвиняемый создал мастерские по изготовлению протестной символики, в том числе флагов, которые предназначались для размещения на фасадах зданий. Согласно материалам дела, Латыпов организовал сбор денег участников сообщества для материального обеспечения его деятельности.