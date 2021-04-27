Женщину из Солигорска обвиняют в заражении знакомого ВИЧ - мужчина узнал о диагнозе спустя годы

Источник материала: Tut.by

В Солигорске молодую женщину обвиняют в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией — ее знакомый узнал о диагнозе только через несколько лет. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: Reuters

Как сообщается, у 28-летней местной жительницы еще в 2010 году врачи обнаружили ВИЧ-инфекцию. Ее проинформировали об уголовной ответственности, которая может грозить, если девушка будет подвергать опасности заражения других людей, однако в 2011—2012 годах она состояла в интимной связи со знакомым мужчиной из Солигорского района, не использовала средств защиты и не сообщала ему о своем ВИЧ-позитивном статусе. Через несколько лет у мужчины была также диагностирована ВИЧ-инфекция.

Теперь в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 (Заражение вирусом иммунодефицита человека) — ей грозит до трех лет колонии. Женщина уже находится в местах лишения свободы, где отбывает наказание за хищение. Теперь следователи пытаются установить, были ли другие пострадавшие от действий девушки.