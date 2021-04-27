На Радуницу можно съездить на кладбища в зоне отчуждения, но по правилам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. С 8 по 11 мая зоны отчуждения и отселения можно посетить без пропусков. В Ветковском районе Гомельской области такой же порядок пребывания установлен 2 мая. Находиться в этих зонах разрешено до 17:00, сообщает МЧС.

Беспропускной режим по традиции устанавливается в связи с Радуницей – днем поминовения усопших, в который верующими принято разделять с покойными родственниками радость воскресения Христа.

В нынешнем году Радуница приходится на 11 мая. В этот день либо накануне многие белорусы ходят на кладбища.

"Согласно нормам законодательства на это время разрешается въезд без пропусков на территории зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим с целью посещения кладбищ. В связи со сложными пожароопасной и эпидемиологической обстановками просим быть предельно ответственными при посещении мест погребений, расположенных на территориях зон радиоактивного загрязнения, в дни их массового посещения", - сообщает МЧС.

Для того, чтобы посетить кладбища, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство, если приехали на машине.

В иные дни въезд на указанные территории осуществляется только по пропускам, которые выдаются специалистами администрации зон отчуждения и отселения.

Правила пребывания в "зоне"

МЧС напоминает, что при проведении работ по благоустройству могил необходимо применять простейшие средства защиты - марлевые повязки, перчатки. По окончании работ верхнюю одежду следует тщательно встряхнуть, открытые части тела вымыть привезенной с собой водой.

На территории радиоактивного загрязнения, запрещено отклоняться от маршрута движения, разводить костры, поджигать траву. Мусор после уборки могил необходимо складировать в специально оборудованных местах. Сжигание мусора строго запрещено.

Въезд на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника – только через контрольно-пропускные пункты по пути следования. При выезде с его территории будет производиться радиационный контроль.

Следует помнить, что кладбища, расположенные на территориях Полесского радиационно-экологического заповедника в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах Гомельской области, относятся к пограничной зоне. Гражданам иностранных государств необходимо дополнительно получить пропуск в пограничную зону в территориальных органах пограничной службы.

Где можно уточнить информацию

Подробную информацию о правилах посещения пограничной зоны и пограничной полосы можно получить в Госпогранкомитете и его территориальных подразделениях.

О порядке въезда и пребывания на территориях зон отчуждения и отселения можно уточнить в администрации зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 10, контактные телефоны: 8(0232) 29-37-11, 23-27-13; г. Могилев, ул. Калужская, 41, контактный телефон: 8(0222)73-54-45.