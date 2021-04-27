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Помните жировки с «развенчиванием мифов» о БЧБ? Люди жаловались - и вот что им отвечают чиновники

27.04.2021 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине апреля многие минчане получили странные жировки за март. На обороте была информация, «развенчивающая мифы» о бело-красно-белом-флаге. Некоторые жители Минска обратились с вопросами к городским властям и коммунальникам, что это было. Теперь начали приходить ответы.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Как выглядели жировки и что там было написано?

Платежки за март пришли с информацией под заголовком «Не дайте себя обмануть! Мифы о БЧБ-флаге». Текст под ним был очень эмоциональным, например, утверждалось, что «БЧБ-флаг — флаг предателей и палачей своего народа». А еще: «Предатели с БЧБ-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень. Несмываемым проклятием и позором останется на БЧБ-флаге кровь ни в чем не повинных женщин, стариков и детей».

Выглядели жировки вот так:


Однако известно, что нет никаких свидетельств, что уничтожение Хатыни проходило под бело-красно-белыми флагами.

Что отвечают коммунальники и чиновники?

Некоторые минчане направили вопросы коммунальникам и в Мингорисполком насчет странной информации на жировках. Теперь стали приходить ответы.

«Размещаемая на данных извещениях информация носит социальный характер», — пояснили в ответе за 26 апреля в «Едином расчетно-справочном центре» КУП «Центра информационных технологий Мингорисполкома».

«Ваше личное мнение, доводы и предложения по вопросу размещения информации на обратной стороне извещений о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением приняты к сведению», — сказано в ответе ЕРСЦ.

Коммунальники добавили, что порядок безвозмездного размещения на жировках информации социального характера, «направленной на защиту или удовлетворение общественных и государственных интересов» определен решением
Мингорисполкома № 2072 за 30 июня 2015 года.

27 апреля одному из минчан пришел ответ из Мингорисполкома.

Суть текста та же, но есть и такой абзац: «Текст предоставленной информации соответствует государственной политике по сохранению исторической памяти и правдивости развития белорусского государства».

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Теги: Минск
 
 
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В середине апреля многие минчане получили странные жировки за март. На обороте была информация, «развенчивающая мифы» о бело-красно-белом-флаге. Некоторые жители...
 
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