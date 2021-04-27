В Бресте жена показала мужу поддельную расписку и потребовала вернуть 20 тысяч долларов долга

Источник материала: Tut.by

В Бресте семейная пара во время развода поссорилась из-за долговой расписки. Жена говорила, что одолжила мужу 20 тысяч долларов. Мужчина настаивал, что взял взаймы в 10 раз меньше, сообщает Госкомитет судебных экспертиз .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В качестве доказательства своих слов женщина представила мужу расписку. В ней сообщалось, что он занял именно 20 тысяч.

С этой бумагой пара пошла к экспертам. Те определили, что в расписку все-таки внесли изменения. Оказалось, что кто-то дописал один ноль к цифре 2000. Первоначальное содержание записи было такое: «…получил от … 2000 $».