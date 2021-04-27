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В Бресте жена показала мужу поддельную расписку и потребовала вернуть 20 тысяч долларов долга
27.04.2021 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте семейная пара во время развода поссорилась из-за долговой расписки. Жена говорила, что одолжила мужу 20 тысяч долларов. Мужчина настаивал, что взял взаймы в 10 раз меньше, сообщает
В качестве доказательства своих слов женщина представила мужу расписку. В ней сообщалось, что он занял именно 20 тысяч.
С этой бумагой пара пошла к экспертам. Те определили, что в расписку все-таки внесли изменения. Оказалось, что кто-то дописал один ноль к цифре 2000. Первоначальное содержание записи было такое: «…получил от … 2000 $».
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Мужчина настаивал, что взял у жены взаймы всего 2 тысячи рублей.
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