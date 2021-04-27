«Белавиа» открывает полеты в еще два российских города

Источник материала: Tut.by

Авиакомпания «Белавиа» в мае начнет выполнять рейсы в Самару и Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Фото: пресс-служба авиакомпании «Белавиа»

По маршруту Минск-Самара-Минск самолеты начнут летать с 5 мая: вылет из Минска в среду в 00.15, прибытие в международный аэропорт Самары «Курумоч» — в 03.25.

Обратные рейсы планируется осуществлять в этот же день в 04.25 с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 05.55. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону займет чуть более двух часов.

Полеты в Екатеринбург будут осуществляться с 7 мая по пятницам с вылетом из Минска в 23.10 и прибытием в 04.10 в международный аэропорт «Кольцово». Обратный рейс планируется выполнять по субботам с вылетом в 05.10 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 06.25. Перелет в одну сторону займет около трех часов.

Минимальная стоимость билетов по тарифу «LIGHT» для Самары составит 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно. Для Екатеринбурга: в одну сторону 143 евро, в обе стороны — 233 евро. Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте авиакомпании .

В авиакомпании также сообщили, что с 30 апреля открывают чартерные рейсы в Черногорию и Тунис. Подробности по чартерным рейсам необходимо уточнять у туристических операторов.