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«Белавиа» открывает полеты в еще два российских города

27.04.2021 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиакомпания «Белавиа» в мае начнет выполнять рейсы в Самару и Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.


Фото: пресс-служба авиакомпании «Белавиа»

По маршруту Минск-Самара-Минск самолеты начнут летать с 5 мая: вылет из Минска в среду в 00.15, прибытие в международный аэропорт Самары «Курумоч» — в 03.25.

Обратные рейсы планируется осуществлять в этот же день в 04.25 с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 05.55. Время для всех аэропортов указано местное. Перелет в одну сторону займет чуть более двух часов.

Полеты в Екатеринбург будут осуществляться с 7 мая по пятницам с вылетом из Минска в 23.10 и прибытием в 04.10 в международный аэропорт «Кольцово». Обратный рейс планируется выполнять по субботам с вылетом в 05.10 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 06.25. Перелет в одну сторону займет около трех часов.

Минимальная стоимость билетов по тарифу «LIGHT» для Самары составит 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно. Для Екатеринбурга: в одну сторону 143 евро, в обе стороны — 233 евро. Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

В авиакомпании также сообщили, что с 30 апреля открывают чартерные рейсы в Черногорию и Тунис. Подробности по чартерным рейсам необходимо уточнять у туристических операторов.

 
Теги: Минск
 
 
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Минимальная стоимость билетов по тарифу «LIGHT» для Самары составит 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно. Для Екатеринбурга: в одну сторону 143 евро, в обе...
 
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