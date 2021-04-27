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Национальные белорусские традиции в современном прочтении. Вилейский краеведческий музей предлагает новые проекты для детей и молодежи с квизами, тестами и квестами. Тут же и мастер-классы по созданию кукол, которые для наших предков были оберегами. А в более традиционном формате выставка кукол, что родом из СССР.

О пополнении музейных экспозиций - Лариса Гулякевич (видео).





