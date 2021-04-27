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Министры обороны одобрили совместный план ОДКБ на 2022 год

27.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Открытые попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси стали угрозой для всей Организации Договора о коллективной безопасности. Сегодня об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам прошедшего в Душанбе заседания Совета министров обороны государств - членов организации. В этом свете приоритетом остается развитие и повышение готовности войск коллективных сил ОДКБ для выполнения задач по предназначению. Сегодня министры обороны одобрили план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы ОДКБ на 2022 год.


 
 
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Открытые попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси стали угрозой для всей Организации Договора о коллективной безопасности. Сегодня об этом заявил...
 
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