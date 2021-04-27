ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Швед: Сотрудничество генеральных прокуратур Беларуси и России остается надежным

27.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сотрудничество генеральных прокуратур Беларуси и России остается надежным, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. Об этом сегодня заявил генпрокурор Беларуси на заседании объединенной коллегии генпрокуратур двух стран. Андрей Швед отметил, что в нестабильное политическое время, когда спокойствие в наших странах пытаются дестабилизировать извне, роль генеральных прокуратур особенно важна. Ведомства находятся на острие силового блока, координируют борьбу с коррупцией, решают важные задачи по защите прав граждан и государства. 

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Все активнее информационные технологии используются при совершении мошенничества, вымогательствах, заведомо ложных сообщениях об опасности, разглашении персональных и других охраняемых законом данных,  а также при совершении преступлений экстремистской направленности. В прошлом году в качестве средств организации координации противоправных действий по дестабилизации обстановки в Беларуси активно использовались телеграм-каналы, социальные сети, в том числе администрируемые с территории других государств. Раскрытие таких преступлений невозможно без тесного международного взаимодействия, обмена передовым профессиональным опытом, оперативного направления и исполнения просьб об оказании правовой помощи. 

Генеральный прокурор уверен в сохранении добрых сложившихся традиций взаимодействия ведомств и нацеленности каждого участника заседания на плодотворную работу.

Шла речь и о мошенничестве через интернет-ресурсы

За 5 лет число виртуальных преступлений в Беларуси выросло более чем в 10 раз. От действий интернет-мошенников  страдают не только организации, но и простые граждане, особенно пенсионеры. Киберхищения подрывают доверие к банкам, поэтому необходимо принять меры и устранить все изъяны в их системах безопасности, отметили на встрече.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудничество генеральных прокуратур Беларуси и России остается надежным, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. Об этом сегодня заявил генпрокурор...
 
Новости дня
Новости общества
 
ВОЗ передала белорусским медикам гуманитарный груз для борьбы с COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by