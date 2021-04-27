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А. Швед: Сотрудничество генеральных прокуратур Беларуси и России остается надежным
27.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сотрудничество генеральных прокуратур Беларуси и России остается надежным, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. Об этом сегодня заявил генпрокурор Беларуси на заседании объединенной коллегии генпрокуратур двух стран. Андрей Швед отметил, что в нестабильное политическое время, когда спокойствие в наших странах пытаются дестабилизировать извне, роль генеральных прокуратур особенно важна. Ведомства находятся на острие силового блока, координируют борьбу с коррупцией, решают важные задачи по защите прав граждан и государства.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Все активнее информационные технологии используются при совершении мошенничества, вымогательствах, заведомо ложных сообщениях об опасности, разглашении персональных и других охраняемых законом данных, а также при совершении преступлений экстремистской направленности. В прошлом году в качестве средств организации координации противоправных действий по дестабилизации обстановки в Беларуси активно использовались телеграм-каналы, социальные сети, в том числе администрируемые с территории других государств. Раскрытие таких преступлений невозможно без тесного международного взаимодействия, обмена передовым профессиональным опытом, оперативного направления и исполнения просьб об оказании правовой помощи.
Генеральный прокурор уверен в сохранении добрых сложившихся традиций взаимодействия ведомств и нацеленности каждого участника заседания на плодотворную работу.
Шла речь и о мошенничестве через интернет-ресурсы
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