А. Швед: Сотрудничество генеральных прокуратур Беларуси и России остается надежным

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Сотрудничество генеральных прокуратур Беларуси и России остается надежным, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. Об этом сегодня заявил генпрокурор Беларуси на заседании объединенной коллегии генпрокуратур двух стран. Андрей Швед отметил, что в нестабильное политическое время, когда спокойствие в наших странах пытаются дестабилизировать извне, роль генеральных прокуратур особенно важна. Ведомства находятся на острие силового блока, координируют борьбу с коррупцией, решают важные задачи по защите прав граждан и государства.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Все активнее информационные технологии используются при совершении мошенничества, вымогательствах, заведомо ложных сообщениях об опасности, разглашении персональных и других охраняемых законом данных, а также при совершении преступлений экстремистской направленности. В прошлом году в качестве средств организации координации противоправных действий по дестабилизации обстановки в Беларуси активно использовались телеграм-каналы, социальные сети, в том числе администрируемые с территории других государств. Раскрытие таких преступлений невозможно без тесного международного взаимодействия, обмена передовым профессиональным опытом, оперативного направления и исполнения просьб об оказании правовой помощи.

Генеральный прокурор уверен в сохранении добрых сложившихся традиций взаимодействия ведомств и нацеленности каждого участника заседания на плодотворную работу.



Шла речь и о мошенничестве через интернет-ресурсы



За 5 лет число виртуальных преступлений в Беларуси выросло более чем в 10 раз. От действий интернет-мошенников страдают не только организации, но и простые граждане, особенно пенсионеры. Киберхищения подрывают доверие к банкам, поэтому необходимо принять меры и устранить все изъяны в их системах безопасности, отметили на встрече.



