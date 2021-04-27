ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фестиваль сельского бизнеса пройдет в Колодищах

27.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Выходные под знаком полезных инициатив. 1 мая в агрогородке Колодищи пройдет фестиваль сельского бизнеса "Вяснадар у гасцях у Тутэйшай гаспадаркі".  Место проведения - площадка около инкубатора малого предпринимательства в самом поселке. Чтобы стать участником, надо быть фермером или владельцем личного подсобного хозяйства, а также пчеловодом или ремесленникам. Много интересного ждет и гостей фестиваля. Например, они смогут продегустировать и приобрести продукцию от гастроэнтузиастов. Вход свободный. 

Отдельное направление презентуют на фестивале в Колодищах кролиководы. Сегодня таких энтузиастов в Минской области немного. Среди них  Алена Пасека, которая разводит пушистых животных почти 10 лет в своем личном подсобном хозяйстве. Они дают не только  диетическое мясо, но и мех.  

Кролиководство - дело непростое, но выгодное. Само мясо низкокалорийное, все больше пользуется спросом у тех, кто ищет альтернативу свинине и говядине.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выходные под знаком полезных инициатив. 1 мая в агрогородке Колодищи пройдет фестиваль сельского бизнеса "Вяснадар у гасцях у Тутэйшай гаспадаркі".  Место...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сезон аттракционов начнется завтра в Минске: как изменились цены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by