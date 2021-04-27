Фестиваль сельского бизнеса пройдет в Колодищах

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Выходные под знаком полезных инициатив. 1 мая в агрогородке Колодищи пройдет фестиваль сельского бизнеса "Вяснадар у гасцях у Тутэйшай гаспадаркі". Место проведения - площадка около инкубатора малого предпринимательства в самом поселке. Чтобы стать участником, надо быть фермером или владельцем личного подсобного хозяйства, а также пчеловодом или ремесленникам. Много интересного ждет и гостей фестиваля. Например, они смогут продегустировать и приобрести продукцию от гастроэнтузиастов. Вход свободный.

Отдельное направление презентуют на фестивале в Колодищах кролиководы. Сегодня таких энтузиастов в Минской области немного. Среди них Алена Пасека, которая разводит пушистых животных почти 10 лет в своем личном подсобном хозяйстве. Они дают не только диетическое мясо, но и мех.



Кролиководство - дело непростое, но выгодное. Само мясо низкокалорийное, все больше пользуется спросом у тех, кто ищет альтернативу свинине и говядине.





