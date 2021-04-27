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В. Гигин в проекте "Скажинемолчи": Мы стояли на грани гражданской войны
27.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Какими могли бы быть последствия, если бы попытка госпереворота в прошлом году удалась? В
Полную версию большого интервью с деканом факультета философии и социальных наук Вадимом Гигиным смотрите на
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Какими могли бы быть последствия, если бы попытка госпереворота в прошлом году удалась? В эфире "Беларусь 1" своим мнением на этот счет поделился историк-политолог...
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