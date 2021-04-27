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Прогноз погоды на 28 апреля
27.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, по северо-восточной половине сохранится влияние неустойчивой воздушной массы балтийского происхождения.
28 апреля (среда) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, по северо-восточной половине...
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