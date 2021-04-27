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Забрал 110 тысяч долларов. В Минске задержали иностранца, которого подозревают в ограблении московского бизнесмена
27.04.2021 19:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси задержали иностранца, который совершил в Москве ограбление и похитил больше 100 тысяч долларов. Об этом
Как сообщается, благодаря информации, полученной от российских коллег, белорусские правоохранители занялись поисками 28-летнего мужчины, имеющего двойное гражданство России и Азербайджана, который, по имеющейся информации, 20 апреля вместе с сообщником в одном из торговых центров Москвы избил и связал предпринимателя, также азербайджанца, унеся с собой 110 тысяч долларов.
Мужчина был задержан 25 апреля в столичной гостинице при участии сотрудников подразделения СОБР. Как стало известно, в этот день он планировал улететь в Украину. Задержанный мужчина находится в ИВС, в его отношении возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о его передаче правоохранительным органам России.
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Забрал 110 тысяч долларов. В Минске задержали иностранца, которого подозревают в ограблении московского бизнесмена
Мужчина имеет двойное гражданство России и Азербайджана и собирался вылететь из Минска в Украину в день, когда его задержали белорусские правоохранители.
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