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Для нас это святой праздник, для нас это сакральная дата. Я успел почерпнуть этот опыт непосредственно от своего дедушки, он успел своими устами донести до меня важность и ужас тех событий, насколько важно их потомкам ценить все то, что мы имеем, ценить беречь и приумножать достояние нашей страны. И сегодня мы должны дать в эти дни этот месседж всему миру, что мы никогда не позволим никому каких-то инсинуаций на светлой памяти наших дедов и прадедов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алексей Талай: Важно ценить, беречь и приумножать достояние своей страны О том, как важно хранить национальную историю, ценить мир, быть преданным Беларуси и добиваться всего своими силами, говорил сегодня лауреат специальной премии...

О том, как важно хранить национальную историю, ценить мир, быть преданным Беларуси и добиваться всего своими силами, говорил сегодня лауреат специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп" Алексей Талай. Известный общественный деятель в середине месяца установил мировой рекорд в плавании. Ценная награда нашла рекордсмена на базе бассейна Белорусского университета физкультуры, где тренируется пловец. Сегодня Алексею Талаю вручили поздравление от Президента Беларуси с установлением рекорда мира в одной из плавательных дисциплин. В преддверии праздника Великой Победы, признался Талай, такой сюрприз ему получить было особенно приятно.Как признался Алексей Талай, своим рекордом мира в плавании он хотел показать, что добиться желаемого результата можно лишь приложив усилия над собой. Даже в те моменты, когда кажется, что все обстоятельства против тебя.