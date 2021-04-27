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Алексей Талай: Важно ценить, беречь и приумножать достояние своей страны

27.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О том, как важно хранить национальную историю, ценить мир, быть преданным Беларуси и добиваться всего своими силами, говорил сегодня лауреат специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп" Алексей Талай. Известный общественный деятель в середине месяца установил мировой рекорд в плавании. Ценная награда нашла рекордсмена на базе бассейна Белорусского университета физкультуры, где тренируется пловец. Сегодня Алексею Талаю вручили поздравление от Президента Беларуси с установлением рекорда мира в одной из плавательных дисциплин. В преддверии праздника Великой Победы, признался Талай, такой сюрприз ему получить было особенно приятно.

Алексей Талай, паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию, лауреат спецпремии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп":
Для нас это святой праздник, для нас это сакральная дата. Я успел почерпнуть этот опыт непосредственно от своего дедушки, он успел своими устами донести до меня важность и ужас тех событий, насколько важно их потомкам ценить все то, что мы имеем, ценить беречь и приумножать достояние нашей страны. И сегодня мы должны дать в эти дни этот месседж всему миру, что мы никогда не позволим никому каких-то инсинуаций на светлой памяти наших дедов и прадедов.Как признался Алексей Талай, своим рекордом мира в плавании он хотел показать, что добиться желаемого результата можно лишь приложив усилия над собой. Даже в те моменты, когда кажется, что все обстоятельства  против тебя.

 
 
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О том, как важно хранить национальную историю, ценить мир, быть преданным Беларуси и добиваться всего своими силами, говорил сегодня лауреат специальной премии...
 
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