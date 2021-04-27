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В Минске из-за пожара в яслях-саду № 86 эвакуировано 153 человека
27.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На первом этаже в помещении электрощитовой загорелся распределительный щиток. Одна из версий происшествия - короткое замыкание электропроводки. Задымление оперативно ликвидировали столичные спасатели при помощи порошкового огнетушителя.
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На первом этаже в помещении электрощитовой загорелся распределительный щиток. Одна из версий происшествия - короткое замыкание электропроводки. Задымление...
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