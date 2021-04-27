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Выставка к 100-летию Николая Волынца открылась в Марьиной Горке

27.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Памяти старейшего живописца и одного из лучших портретистов страны. Выставка к 100-летию Николая Волынца открылась в Марьиной Горке. В краеведческом музее представлено 14 работ. На полотнах оживают лица героев войны и труда, политические и творческие деятели. Для поиска натуры автор много путешествовал по деревням, также восстанавливал портреты погибших участников войны по старым фотографиям и вырезкам из газет. Что касается пейзажей художника-реалиста, они созданы в технике крупного мазка.

Экспозиция к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС 

Еще одна экспозиция в краеведческом музее посвящена годовщине чернобыльской аварии. Там предоставлены документы и фото, биографии ликвидаторов. Есть также художественные и литературные произведения о событиях 1986 года. Среди них, например, сборник "Пройти через зону" с автографом Ивана Шамякина.



 
 
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Памяти старейшего живописца и одного из лучших портретистов страны. Выставка к 100-летию Николая Волынца открылась в Марьиной Горке. В краеведческом музее...
 
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