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Памяти старейшего живописца и одного из лучших портретистов страны. Выставка к 100-летию Николая Волынца открылась в Марьиной Горке. В краеведческом музее представлено 14 работ. На полотнах оживают лица героев войны и труда, политические и творческие деятели. Для поиска натуры автор много путешествовал по деревням, также восстанавливал портреты погибших участников войны по старым фотографиям и вырезкам из газет. Что касается пейзажей художника-реалиста, они созданы в технике крупного мазка.

Экспозиция к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС



Еще одна экспозиция в краеведческом музее посвящена годовщине чернобыльской аварии. Там предоставлены документы и фото, биографии ликвидаторов. Есть также художественные и литературные произведения о событиях 1986 года. Среди них, например, сборник "Пройти через зону" с автографом Ивана Шамякина.





