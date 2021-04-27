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Вместо защиты кандидатской - 15 суток. Как судили задержанных 26 апреля
27.04.2021 21:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске прошли суды над задержанными 26 апреля. Два человека получили по 15 суток ареста из-за того, что хотели поставить в костелах свечи и лампадки в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. Один из них из-за ареста не сможет выступить на предзащите своей кандидатской работы,
Юрия Ланкевича и Анастасию Войтович задержали вечером в понедельник на площади Свободы. В РУВД на них составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии путем выкрикивания провокационных лозунгов у проезжей части".
На суде Анастасия Войтович рассказала, что пришла в костел на площади Свободы поставить свечку. Храм к тому времени был закрыт, поэтому девушка постояла возле него несколько минут и собралась уходить. В этот момент к ней подошел сотрудник ОМОН и попросил показать документы, после чего ей «предложили» проехать в РУВД.
Судья Юлия Шут посчитала желание поставить свечу несанкционированной акцией и вынесла решение — 15 суток ареста.
35-летний научный сотрудник Академии наук Юрий Ланкевич в суде сообщил, что в 20.30 он стоял и курил на остановке на площади Свободы. В этот момент к нему подошли милиционеры. Они попросили показать документы, а затем и содержимое рюкзака. Внутри они обнаружили лампадку. После этого мужчину задержали.
Судья Юлия Инчина расспросила задержанного об обстоятельствах.
— У вас нашли лампадку и попросили пройти с ними?
— Да, они сказали, что я привлек внимание, проверили мои документы и вещи.
— А что это за лампадка?
— Хотел идти в Красный костел.
— Вы по какому-то поводу хотели идти в костел?
— Ну, я католик, хотел поставить лампадку в память о жертвах аварии на ЧАЭС.
Юрий Ланкевич обратился к свидетелю-милиционеру: «Вы понимаете, что своими показаниями вы ставите под угрозу мою работу в Академии наук, предзащиту и защиту кандидатской? Дело теперь не в 15 сутках, вы это понимаете?»
Несмотря на то, что в протоколе были ошибки, судья постановила арестовать мужчину на 15 суток.
Всего сегодня в Минске прошло 15 заседаний по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Пять дел отправили на доработку. Остальным 10 задержанным дали сутки.
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В Минске прошли суды над задержанными 26 апреля. Два человека получили по 15 суток ареста из-за того, что хотели поставить в костелах свечи и лампадки в память о...
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