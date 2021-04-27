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Андрей Сыч о минских переговорах по Донбассу в рубрике "Площадка"
27.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо риторике Киева создается впечатление, что переговоры не продвигаются, потому что стол плохой. То формат предлагают изменить, а то и вовсе пеняют на минскую площадку.
Возникает вопрос: а есть ли у Киева в принципе желание следовать договоренностям? Ведь, как справедливо заметил в программе "Вопрос номер один" глава белорусского МИД Владимир Макей, неважно, где проходят переговоры, хоть в Антарктиде, лишь бы достигли мира. Аналитик Андрей Сыч продолжит тему в авторской рубрике "Площадка".
В Донбассе продолжают гибнуть мирные жители, среди которых есть и дети. Семь лет идут переговоры о статусе неподконтрольных территорий. Каждая встреча заканчивается подписанием очередных пакетов документов, но, как показывает время, есть большая разница между договариваться и выполнять эти договоренности.
Грош цена договоренностям и встречам, если нет политической воли решить вопрос
По факту грош цена этим договоренностям и встречам, если нет политической воли решить вопрос. Однако гражданам надо что-то говорить, вот и ищут в Украине виновных.
Например, на днях представитель переговорной группы от Киева Леонид Кравчук, недолго думая, попытался переложить ответственность за провалы на Беларусь. Оказывается, все дело в том, что, по его мнению, Беларусь не является нейтральной страной.
Леонид Кравчук держит украинцев за дураков
Спадар Кравчук просто держит украинцев за дураков, они ведь не понимают, в чем на самом деле загвоздка. Конечно, переговоры идут плохо, потому что стол плохой.
На самом деле дедушке просто лень вникать в суть вещей. Он и сам это не особо скрывает: "В последнее время я слежу более-менее за политической ситуацией". Так и получается, что когда политики следят за ситуацией более-менее, люди в их стране умирают туда-сюда.
Этот подход первый президент Украины, видимо, реализует на протяжении всей своей политической карьеры. А ведь если разобраться подробнее, то не развали они Советский Союз, были бы эти конфликты? И на чьих руках сейчас кровь украинцев?
Судьба страны решается без ее представителей
Когда судьба этой страны решается без ее представителей. После года ожиданий выполнения Парижских договоренностей сразу три лидера из "нормандской четверки" согласились, что с Зеленским толку не будет и вероятность договориться без него гораздо выше, чем при его участии.
Минские соглашения остаются международно признанной основой урегулирования конфликта в ДонбассеВ отсутствие Зеленского никто не сказал, что Минские соглашения нужно переписать. Для всех они остаются международно признанной основой урегулирования конфликта в Донбассе.
Получается, что дело не в месте переговоров, ведь их можно перенести хоть на Луну. Вопрос в результатах. При нынешних обстоятельствах ситуация в Украине не сможет разрешиться мирным путем. Для любого президента пойти на уступки действующей в Донбассе власти означает политическую смерть, а может и не только политическую. Мирное решение конфликта возможно только после полного искоренения в Украине праворадикальных групп, иначе на линии соприкосновения продолжится вялотекущая позиционная война с периодическими жертвами среди военных и мирного населения.
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По риторике Киева создается впечатление, что переговоры не продвигаются, потому что стол плохой. То формат предлагают изменить, а то и вовсе пеняют на минскую...
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