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Грош цена договоренностям и встречам, если нет политической воли решить вопрос

Леонид Кравчук держит украинцев за дураков

Судьба страны решается без ее представителей

Минские соглашения остаются международно признанной основой урегулирования конфликта в Донбассе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Андрей Сыч о минских переговорах по Донбассу в рубрике "Площадка" По риторике Киева создается впечатление, что переговоры не продвигаются, потому что стол плохой. То формат предлагают изменить, а то и вовсе пеняют на минскую...

По риторике Киева создается впечатление, что переговоры не продвигаются, потому что стол плохой. То формат предлагают изменить, а то и вовсе пеняют на минскую площадку.Возникает вопрос: а есть ли у Киева в принципе желание следовать договоренностям? Ведь, как справедливо заметил в программе "Вопрос номер один" глава белорусского МИД Владимир Макей, неважно, где проходят переговоры, хоть в Антарктиде, лишь бы достигли мира. Аналитикпродолжит тему в авторской рубрике "Площадка".В Донбассе продолжают гибнуть мирные жители, среди которых есть и дети. Семь лет идут переговоры о статусе неподконтрольных территорий. Каждая встреча заканчивается подписанием очередных пакетов документов, но, как показывает время, есть большая разница между договариваться и выполнять эти договоренности.По факту грош цена этим договоренностям и встречам, если нет политической воли решить вопрос. Однако гражданам надо что-то говорить, вот и ищут в Украине виновных.Например, на днях представитель переговорной группы от Киева Леонид Кравчук, недолго думая, попытался переложить ответственность за провалы на Беларусь. Оказывается, все дело в том, что, по его мнению, Беларусь не является нейтральной страной.Спадар Кравчук просто держит украинцев за дураков, они ведь не понимают, в чем на самом деле загвоздка. Конечно, переговоры идут плохо, потому что стол плохой.На самом деле дедушке просто лень вникать в суть вещей. Он и сам это не особо скрывает: "В последнее время я слежу более-менее за политической ситуацией". Так и получается, что когда политики следят за ситуацией более-менее, люди в их стране умирают туда-сюда.Этот подход первый президент Украины, видимо, реализует на протяжении всей своей политической карьеры. А ведь если разобраться подробнее, то не развали они Советский Союз, были бы эти конфликты? И на чьих руках сейчас кровь украинцев?Когда судьба этой страны решается без ее представителей. После года ожиданий выполнения Парижских договоренностей сразу три лидера из "нормандской четверки" согласились, что с Зеленским толку не будет и вероятность договориться без него гораздо выше, чем при его участии.В отсутствие Зеленского никто не сказал, что Минские соглашения нужно переписать. Для всех они остаются международно признанной основой урегулирования конфликта в Донбассе.Получается, что дело не в месте переговоров, ведь их можно перенести хоть на Луну. Вопрос в результатах. При нынешних обстоятельствах ситуация в Украине не сможет разрешиться мирным путем. Для любого президента пойти на уступки действующей в Донбассе власти означает политическую смерть, а может и не только политическую. Мирное решение конфликта возможно только после полного искоренения в Украине праворадикальных групп, иначе на линии соприкосновения продолжится вялотекущая позиционная война с периодическими жертвами среди военных и мирного населения.