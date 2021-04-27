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Новые подробности подготовки госпереворота в Беларуси

27.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Завтра в эфире телеканала ОНТ смотрите новые подробности, как готовили госпереворот в Беларуси, подкупали людей и согласовывали черные списки. Комитет госбезопасности завершил операцию по пресечению организованной группы.

Напомним, по разработанному за рубежом плану "Тишина" сначала заговорщики ставили целью физическую ликвидацию Президента, его семьи и должностных лиц высокого уровня. Затем захват госучреждений и нейтрализацию мобильных воинских частей. Некоторые детали этой спецоперации уже были показаны в эфире. Но это лишь малая часть. Продолжение  уже завтра.

 
 
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Завтра в эфире телеканала ОНТ смотрите новые подробности, как готовили госпереворот в Беларуси, подкупали людей и согласовывали черные списки. Комитет...
 
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