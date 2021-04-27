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Как военнослужащие охраняют рубежи в Полесском радиационно-экологическом заповеднике
27.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЮжный регион Беларуси особенный. И хотя чернобыльская тематика здесь уже давно стала частью прошлого, она, безусловно, влияет на многие сферы. И с этим наши люди научились справляться.
Один из примеров - пограничный пост "Наровля". Военнослужащие охраняют рубежи в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике. В их задачи входит задержание нарушителей и пресечение потенциального оборота радиоактивных веществ. Плюс ко всему необходимо следить и за уровнем индивидуального дозиметра, ведь невидимая угроза вполне реальна и несет опасность.
Как удается соблюдать все меры безопасности и какие условности есть в этой профессии? Расскажет Александр Смирнов.
День в самом необычном подразделении погранкомитета начинается достаточно буднично, но торжественно: построение, поднятие флага, гимн. Затем доведение задачи группе, которая выдвигается на охрану госрубежей. Такова суть белорусских пограничников - в ведомстве очень сильны традиции. Это основа, на которой строится сама служба.
Важнейший атрибут - персональный дозиметр
То, что это необычный участок даже для пограничников, становится понятно, когда группа собирается в дозор. Глухая одежда, разгрузка, перчатки, респиратор и важнейший атрибут - персональный дозиметр. Он становится спасительным, если полученная доза радиации превышает допустимое значение. В этом случае военнослужащий покидает опасную территорию.
Техника, на которой передвигается группа, тоже не совсем обычная: с повышенной проходимостью, закрытой системой кондиционирования. А также у военных имеется специальное оборудование, которое помогает нести службу. А она, как известно, идет и днем и ночью - круглые сутки.
Благо, к таким мерам, как задержание, приходится прибегать нечасто. Хотя, как признаются стражи границы, нарушителей тоже хватает. Это и мародеры, и сталкеры, и сборщики лесных даров. Особой популярностью среди таких сборщиков в последнее время пользуются рога диких животных, которые звери сбрасывают в определенный сезон.
Преграда для нарушителей - мобильная система обнаружения
А это еще одна преграда для нарушителей - мобильная система обнаружения. Она позволяет в потоке автомобилей определить радиоактивное заражение. В этом случае машину остановят и проверят более детально. Дополнительное оборудование способно различить источник излучения. Стоит отметить, что вся приборная база белорусского производства.
Служебный пес - верный питомец
Ну и какая же охрана границы без верного питомца? Святослав со своим псом Усланом служит еще с учебки, затем прошел срочную, в итоге повезло - отправился работать по контракту вместе со своим четвероногим другом. Но здесь есть свои нюансы: собаку выпускают из машины только в случае крайней необходимости. Иногда именно служебный пес - решающий инструмент в арсенале погрангруппы.
Протяженность участка госграницы, который охраняют военнослужащие Наровлянского погранпоста, составляет 65 километров. Из них четверть - это водная преграда. Опасность для пограничника по умолчанию может скрываться везде и всегда. Только в зоне отчуждения эта угроза еще и незаметная, а ее величина изменчива. Но именно эта работа только для настоящих мужчин.
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Южный регион Беларуси особенный. И хотя чернобыльская тематика здесь уже давно стала частью прошлого, она, безусловно, влияет на многие сферы. И с этим наши люди...
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