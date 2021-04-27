Источник материала: БT

Юг Беларуси до 1986 года был богатейшим регионом

Чернобыльская трагедия сплотила белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы

Условия для молодых специалистов

Курс на электрификацию

Возродившиеся предприятия

Лесозаготовка и деревообработка

Госпрограмму по ликвидации аварии обновили в 6-й раз

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к развитию и благоустройству Земля, на которой будем жить. Еще 35 лет назад слова "чернобыльская территория" во всем мире ассоциировалась с одной из самых крупных за всю историю человечества...

Земля, на которой будем жить. Еще 35 лет назад слова "чернобыльская территория" во всем мире ассоциировалась с одной из самых крупных за всю историю человечества техногенных катастроф. Долгие годы Беларусь тщательно старалась эту территорию восстановить, а главное - развеять предрассудки: мол, будущего там нет.Перезагрузить жизнь в этих районах стоило огромного труда. Но общими усилиями Беларусь справилась. И теперь от ликвидации последствий мы переходим на новый уровень - к развитию и благоустройству.Оздоровление, чистая вода, новые дороги, развитие медицины, селекция и сельское хозяйство. Сценарий госпрограммы обновляется каждую пятилетку. Во время недавней поездки в Брагин Президент Беларуси поставил задачу подготовить новую программу для пострадавших районов Гомельской области к сентябрю. Причем по принципу той, что сейчас действует на юго-востоке Могилевской, - она уже показала свою продуктивность. Главное - уровень жизни в пострадавших районах должен быть не хуже, чем в других регионах страны.Как менялись чернобыльские земли и что еще предстоит сделать, расскажетБрагинский - один из районов, принявших на себя максимальный удар после чернобыльской аварии. До 1986 года на него возлагали огромные надежды. Развивалась промышленность, сельское хозяйство, застраивались крупные деревни. После аварии на ЧАЭС все изменилось: людей отселяли, предприятия ликвидировали. То же происходило и с другими пострадавшими районами.Эта трагедия стала страшным испытанием для белорусов. Но мы выстояли! Будучи в Брагине на митинге-реквиеме, где почтили память героев-ликвидаторов, Президент сказал просто: чернобыльский удар сделал нас сильнее. Сплотил белорусов. Как бы ни было тяжело, всегда находили время и средства на помощь людям в регионе и на восстановление пострадавших земель.Беларусь осталась практически наедине со своей проблемой. За 35 лет вместе мы проделали огромную работу, чтобы вернуть сюда прежнюю жизнь.Людмила - внучка ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Сама из Калинковичей, а бабушка и дедушка из Брагина. Этот город хорошо знаком молодому преподавателю хорового класса и вокала, поэтому после 4-го курса музыкального колледжа девушка приехала работать именно сюда. Заключила 5-летний контракт.Условиям для молодых специалистов на постчернобыльских территориях можно только позавидовать: при заключении первого пятилетнего контракта выплачивают 200 базовых величин, при повторном - еще 300. Дают жилье.С тем, что условия достойные, соглашается и Никита Филимончик. Он почти год избавляет от зубной боли жителей Наровли. Сюда распределили после Гомельского медучилища.Что касается непосредственной работы, и школы, и детские сады, и учреждения дополнительного образования здесь стараются оснастить в соответствии с современными требованиями.Что интересно, в Брагине заложили фундамент первого электродома. Через полгода его закончат, половина квартир в нем предназначена для молодых специалистов.Это будет 5-этажка и первый в Брагине дом с лифтом. Такой дом скоро введут в эксплуатацию в Калинковичах. Там курс на электрификацию проходит наиболее активно. Жировка в электродомах будет весить меньше, чем в домах на газу.В прошлом году на реконструкцию Наровлянской ЦРБ выделили более 2 млн рублей. Облагородили внешний вид и территорию. Что немаловажно, уделили внимание техническим сооружениям, спрятанным от людских глаз, но таким важным в обыденной жизни. На текущую пятилетку в городе и районе продолжат работу по обновлению водопроводных сетей и установке станций обезжелезивания. Задача выйти на 100-процентное обеспечение населения качественной питьевой водой. Активно продвигается и строительство в южном регионе.Хойникский завод железобетонных изделий - одно из возродившихся предприятий. Завод целиком загружен. Одно из направлений - строительство. После модернизации, которую провели за собственные деньги, перешло к изготовлению панелей для строительства домов. Теперь производство полного цикла.Одна из перспективных сфер для развития этих территорий - лесозаготовка и деревообработка. Об этом говорил в Брагине и Президент во время совещания. Здесь подобный бизнес развивается, создаются малые и средние предприятия, а вместе с ними и рабочие места. Кстати, работа на них считается хорошо оплачиваемой. Древесины много, все, что вырубается, в обязательном порядке проходит радиологический контроль. Условия создаются хорошие. Все остальное зависит от настойчивости и предприимчивости бизнесмена.Для ликвидации аварии в Беларуси разработана специальная госпрограмма. В этом году ее обновили в 6-й раз. На решение чернобыльских вопросов за 35 лет было направлено более 19 млрд долларов. Во время посещения чернобыльских земель в преддверии годовщины Президент поставил задачу правительству разработать новую программу, направленную теперь на развитие, подобно той, что сейчас действует на юго-востоке Могилевщины.Акценты будут сделаны на лесное хозяйство, отказ от газа в пользу электричества, уделят внимание и сельскому хозяйству, которое занимает значимое место в экономике районов. Речь в первую очередь об эффективном использовании и вовлечении в оборот земель Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Экспериментальное хозяйство стало показательным, к новому этапу готовы. Спустя 35 лет у этой территории начинается новая жизнь.