В Петрикове двое малышей отравились таблетками - они в тяжелом состоянии в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Петрикове дети отравились таблетками, сообщает газета «Петрыкаўскія навіны».



Фото: from-ua.com

22 апреля в милицию из районной больницы поступило сообщение, что в реанимационное отделение с острым отравлением поступили двое детей — двух и трех лет.

Выяснилось, что мать оставила на некоторое время малышей одних, а вернувшись, обнаружила, что те съели лекарства, содержащие в составе наркотические вещества. Сейчас малыши в реанимации. Их состояние врачи оценивают как критическое.

Год назад в Петрикове от отравления таблетками умерла полуторагодовалая девочка. Она нашла их в сумке бабушки, которая приехала присмотреть за внучкой.