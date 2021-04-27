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В Петрикове двое малышей отравились таблетками - они в тяжелом состоянии в реанимации

28.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Петрикове дети отравились таблетками, сообщает газета «Петрыкаўскія навіны».


Фото: from-ua.com

22 апреля в милицию из районной больницы поступило сообщение, что в реанимационное отделение с острым отравлением поступили двое детей — двух и трех лет.

Выяснилось, что мать оставила на некоторое время малышей одних, а вернувшись, обнаружила, что те съели лекарства, содержащие в составе наркотические вещества. Сейчас малыши в реанимации. Их состояние врачи оценивают как критическое.

Год назад в Петрикове от отравления таблетками умерла полуторагодовалая девочка. Она нашла их в сумке бабушки, которая приехала присмотреть за внучкой.

 
 
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Выяснилось, что мать оставила на некоторое время малышей одних, а вернувшись, обнаружила, что те съели лекарства, содержащие в составе наркотические вещества....
 
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