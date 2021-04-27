Задержанные в сауне в Жодино получили от 15 до 25 суток ареста - суды шли до позднего вечера

Источник материала: Tut.by

Во вторник ближе к вечеру прошли суды над некоторыми из задержанных 24 апреля в сауне в пригороде Жодино. От 15 до 25 суток административного ареста получили восемь человек из 20 тогда задержанных . На мужчин и женщин были составлены протоколы по ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).



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В субботу после задержания, напомним, часть людей с протоколами отпустили. В итоге в местном ИВС оказались восемь человек. Среди них одна девушка, а также сын хозяйки сауны.

— Сегодня мы приехали в суд к 10 утра, но процессы начались лишь к концу рабочего дня, — рассказывает супруга одного из задержанных. — Те, на кого протокол составляли впервые, получили по 15 суток. Это четыре человека. Среди них девушка и сын хозяйки сауны. У этого парня, кстати, на сегодня была назначена госпитализация, его должны были оперировать, но он остался в изоляторе.

Еще троим задержанным, которые раньше уже проходили по «административке», дали 25 суток.

— Сегодня у моего сына день рождения, поэтому в восемь вечера нам пришлось уехать из суда, чтобы организовать ему небольшой праздник в пиццерии. Когда мы уходили, процесс над восьмым задержанным еще не закончился, поэтому какое наказание вынесли ему, я не знаю, — продолжает собеседница. — Неизвестно пока и то, когда будут судить тех, кого после задержания отпустили домой с протоколами.

Позже стало известно, что и этот человек получил 25 суток.

Напомним, в субботу пресс-служба УВД Минского облисполкома сообщила: люди «организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики».

Всех присутствующих доставили в РУВД, где на них составили протоколы по ст. 24.23 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). Часть из них неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях, сообщила областная милиция.

Сами люди утверждали, что решили собраться и сходить в сауну, потому что в городе планировалось отключение горячей воды. Протестной символики у них с собой не было.

Как сообщали правозащитники, четверо задержанных объявили голодовку: таким образом они высказали несогласие с обвинением, которое им предъявили.