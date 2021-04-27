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Актуальные вопросы КоАП обсудили на брифинге в Минске

28.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Актуальные вопросы по линии ГАИ, в частности, техосмотр, работа камер видеофиксации и ужесточение ответственности за нетрезвую езду сегодня обсуждали на брифинге в Минске. С 1 марта вступили в силу изменения в КоАП. Была усилена ответственность за нетрезвое вождение, предусмотрена градация за нарушения скоростного режима. Также новые нормы позволят вычислить нарушителей по техосмотру с помощью камер фотофиксации.

Эта работа ведется не всеми камерами, а выборочно. Главная цель - профилактика и безопасность дорожного движения. 

Безопасность под наблюдением


Еще месяц назад в ГАИ заявили, что теперь водителей без техосмотра будут отслеживать камеры фиксации правонарушений на дорогах. И тут же пояснили, что основное - это автоматизировать процесс и обезопасить трафик. Тем временем вопрос о том, как будут работать так называемые письма счастья, вызвал общественный резонанс среди автолюбителей.

ГАИ имеет все технические возможности, чтобы отслеживать наличие техосмотра у водителей с помощью камер фотофиксации. 

Об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель начальника главного управления ГАИ Александр Занимон. При этом работа ведется не всеми камерами, а выборочно. При этом в мониторинге участвуют как камеры скорости, так и оборудование республиканской системы мониторинга общественной безопасности, т.е. в любом населенном пункте.

Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси: "Мы говорим о том, что наша задача на теперешний момент  - максимально  в правовом поле приехать на техосмотр. Наши коллеги подготовили нам цифры из Белгостехосмотра. За текущий год количество транспортных средств, которое приехало на станции диагностики и получило разрешение на участие в дорожном движении, их за этот период уже больше, чем за весь 2020 год". 

Ужесточение за грубые нарушения

Во время брифинга рассказали об ужесточении за нетрезвую езду, а также неостановку по требованию ГАИ. Как рассказал Александр Занимон, хватает примеров, когда инспекторы преследовали лихачей и использовали оружие для остановки авто. Причем в большинстве случаев водитель был пьян или лишен прав. Теперь в отдельных случаях нарушителя может ждать административный арест.

Актуальные вопросы КоАП обсудили на брифинге в Минске


Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси: "Фактически неостановка по требованию -  это неповиновение сотруднику, когда он выражает свое требование по остановке транспортного средства. В этом случае применялись исключительно штрафные санкции, но я думаю, примеров много, когда сотрудники ГАИ преследовали и использовали оружие".

Отмечается, что пока подводить итоги работы нового КоАП рано, но определенные положительные моменты уже есть -  количество нетрезвых водителей в этом году уже уменьшилось. Среди актуальных вопросов были и ускоренная процедура оформления нарушения, замена удостоверений, выдача медицинских справок. Главная же задача всех инициатив, говорят в ГАИ, не наказание, а профилактика и безопасность дорожного движения. 

 
Теги: Минск
 
 
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Актуальные вопросы по линии ГАИ, в частности, техосмотр, работа камер видеофиксации и ужесточение ответственности за нетрезвую езду сегодня обсуждали на брифинге...
 
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