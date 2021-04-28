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От «домашней химии» до колонии. Какие сроки запросили для третьей группы «хороводников» из Бреста

28.04.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте продолжается суд над третьей группой обвиняемых в протестном хороводе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов 13 сентября прошлого года. 27 апреля прошли прения сторон, сообщают правозащитники.


Фото: Следственный комитет

Обвинение попросило суд признать всех 13 человек виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и запросило для Елены Гнаук, Марии Скоковец и Василия Чернецкого по 2 года «домашней химии», для Юрия Чубрика, Валентины Жуковской и многодетной матери Людмилы Луцкой — по полтора года. Сергея Наливко, Кирилла Луда, Владислава Новицкого и Родиона Кондратюка прокурор предложила направить на два года на «химию», Викторию Лыскевич и ее дочь Елену — на полтора.

Для россиянина Данилы Чемоданова, который находится в СИЗО, обвинение запросило год лишения свободы в колонии общего режима.

Что происходит?

«Хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По данным правозащитников, по нему проходят около 100 фигурантов. Их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

Судят обвиняемых группами. На сегодняшний день приговоры огласили 18 брестчанам. Из них 12 человек получили «химию», четверых направили на «домашнюю химию», двоих — в колонию общего режима.

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Теги: Брест
 
 
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