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На витебской Ратуше продолжают ремонтировать часы. Теперь они будут играть в том числе и гимн Беларуси

28.04.2021 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На витебской Ратуше продолжают ремонтировать часы: механизм, который прослужил почти 50 лет, меняют на современный. Им можно управлять по GPS, включать бой курантов или любую из более 100 мелодий, сообщает телеканал «Витебск».


Фото: Юрий Шепелев

Специалисты демонтируют основные части старых часов: их четыре — по периметру башни. Промышленный альпинист работал на высоте около 40 метров, он снял старые стрелки. Они весили почти по 15 кг. А новые — намного легче: всего 3 кг.

Циферблаты решили сохранить в прежнем виде, их диаметр 3 метра.

Новые часы — итальянского производства. В них есть механические и электронные части. Управление осуществляется по GPS, есть музыкальное сопровождение.

Теперь каждый час над Витебском будет звучать бой курантов, а каждые три часа — мелодия. В программе их более 100: от звона рождественских колокольчиков и «Дня Победы» до гимна Беларуси и «Радзіма мая дарагая».

Предыдущие часы на витебской Ратуше установили в 1973 году. А впервые часы на самом знаковом городском здании упоминаются в исторических документах еще в XVII веке.

 
Теги: Витебск
 
 
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Механизм, который прослужил почти 50 лет, меняют на современный. Им можно управлять по GPS, включать бой курантов или любую из более 100 мелодий.
 
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