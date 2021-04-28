Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр - Sputnik. Торговый дом "На Немиге" в Минске прекращает работу с 28 апреля, такая информация размещена на сайте предприятия.

Как указано, ТД не будет работать "по техническим причинам. Не функционирует и интернет-магазин.

Дата возобновления работы не называется.

Закрывается не только универмаг, но и другие работавшие в комплексе точки, в частности, продовольственный магазин и кафе.

Комплекс "Торговый дом "На Немиге" начал работать в 1993 году и был одним из крупнейших торговых предприятий Беларуси. В последние годы там регулярно проводились дни скидок. Тем не менее, покупатели неоднократно жаловались на условия в магазине: как правило, нарекания вызывал неприятный запах, вопросы были и к парковке.

ТЦ входил в десятку самых крупных торговых центров столицы.

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