В Каменце ищут 14-летнего подростка, который ушел из школы и пропал

Источник материала: Tut.by

В Каменце разыскивают пропавшего 14-летнего Максима Потапчука, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел» .



Фото: ПСО «Ангел»

Последний раз подростка видели 27 апреля. Около 14.00 он вышел из средней школы № 1 и пропал.

Был одет в синюю куртку, белые кроссовки, при себе имеет рюкзак черного цвета с надписями «Versace».

Поисково-спасательный отряд объявил срочный сбор в 10.00 в Бресте по адресу: Радужная, 150.