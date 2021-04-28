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В Каменце ищут 14-летнего подростка, который ушел из школы и пропал
28.04.2021 09:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Каменце разыскивают пропавшего 14-летнего Максима Потапчука, сообщает
Последний раз подростка видели 27 апреля. Около 14.00 он вышел из средней школы № 1 и пропал.
Был одет в синюю куртку, белые кроссовки, при себе имеет рюкзак черного цвета с надписями «Versace».
Поисково-спасательный отряд объявил срочный сбор в 10.00 в Бресте по адресу: Радужная, 150.
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