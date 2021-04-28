«Кажется, с меня упал какой-то груз». В Брестском СИЗО девушка вышла замуж за политзаключенного

Источник материала: Tut.by

27 апреля в СИЗО Бреста политзаключенный Виктор Пантелеев расписался со своей девушкой Евгенией, сообщает Брестская газета .



Фото из семейного архива

На самой церемонии, по словам новобрачной, присутствовали она, Виктор, регистратор и надзиратель.

«Я очень счастлива. Там небольшая комната, с иконами, все было очень красиво. Привели Виктора. Он очень волновался, переживал, сначала не смотрел даже на меня. Все прошло хорошо. Эмоции, конечно, через край. Мне кажется, с меня упал какой-то груз», — поделилась Евгения.





Виктор и Евгения встречались четыре года, до мая 2020 года, а прошлой весной расстались.





В конце августа прошлого года девушка узнала, что Пантелеев находится в СИЗО как обвиняемый по делу о массовых беспорядках. Она написала бывшему парню, он ответил — и отношения возобновились.

Во время единственного свидания в феврале 2021 года Виктор сделал любимой предложение.





Виктора Пантелеева задержали 18 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси за участие в массовых беспорядках 10 августа. Сейчас идет суд.