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«Кажется, с меня упал какой-то груз». В Брестском СИЗО девушка вышла замуж за политзаключенного

28.04.2021 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 апреля в СИЗО Бреста политзаключенный Виктор Пантелеев расписался со своей девушкой Евгенией, сообщает Брестская газета.


Фото из семейного архива

На самой церемонии, по словам новобрачной, присутствовали она, Виктор, регистратор и надзиратель.

«Я очень счастлива. Там небольшая комната, с иконами, все было очень красиво. Привели Виктора. Он очень волновался, переживал, сначала не смотрел даже на меня. Все прошло хорошо. Эмоции, конечно, через край. Мне кажется, с меня упал какой-то груз», — поделилась Евгения.


Виктор и Евгения встречались четыре года, до мая 2020 года, а прошлой весной расстались.


В конце августа прошлого года девушка узнала, что Пантелеев находится в СИЗО как обвиняемый по делу о массовых беспорядках. Она написала бывшему парню, он ответил — и отношения возобновились.

Во время единственного свидания в феврале 2021 года Виктор сделал любимой предложение.


Виктора Пантелеева задержали 18 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси за участие в массовых беспорядках 10 августа. Сейчас идет суд.

 
Теги: Брест
 
 
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На бракосочетании, кроме политзаключенного Виктора Пантелеева и его невесты Евгении, присутствовали лишь регистратор и надзиратель.
 
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