ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Раздел о президенте: в Минске пройдет заседание конституционной комиссии

28.04.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Конституционная комиссия планирует рассмотреть предложения в две части основного закона, которые посвящены полномочиям президента и правительства в среду, тематический план заседаний конституционной комиссии был утвержден в марте.

Первое рабочее заседание комиссии прошло 31 марта. Тогда рассматривались предложения в раздел Конституции Беларуси, касающийся семьи и личности, второе заседание - 14 апреля, там затрагивались поправки в раздел об избирательно системе.

Сегодня планируется рассмотрение поправок в главы 3 и 5 Конституции, в которых говорится о функциях и полномочиях главы государства и правительства.

© Sputnik / Виктор Толочко
Референдума по Конституции летом точно не будет – Ермошина

Следующее заседание запланировано на 14 мая, планируется, что в этот день рассмотрят дополнения в раздел о парламенте.

В комиссию входят 36 человек, в числе которых председатели Конституционного и Верховного суда, спикеры обеих палат парламента, юристы, парламентарии.

Как ранее сообщал Sputnik директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который входит в эту комиссию, всего поступило более 15 тысяч предложений по изменению Основного закона.

Всего пройдет семь заседаний комиссии, заключительное заседание пройдет 21 июля.

Первое установочное заседание конституционной комиссии прошло 15 марта во Дворце Независимости, на нем присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В комиссию входят 36 человек, в числе которых председатели Конституционного и Верховного суда, спикеры обеих палат парламента, юристы, парламентарии.
 
Новости дня
Новости общества
 
Планы группы Статкевича-Тихановского по совершению цветной революции в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by