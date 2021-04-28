Раздел о президенте: в Минске пройдет заседание конституционной комиссии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Конституционная комиссия планирует рассмотреть предложения в две части основного закона, которые посвящены полномочиям президента и правительства в среду, тематический план заседаний конституционной комиссии был утвержден в марте.

Первое рабочее заседание комиссии прошло 31 марта. Тогда рассматривались предложения в раздел Конституции Беларуси, касающийся семьи и личности, второе заседание - 14 апреля, там затрагивались поправки в раздел об избирательно системе.

Сегодня планируется рассмотрение поправок в главы 3 и 5 Конституции, в которых говорится о функциях и полномочиях главы государства и правительства.

Следующее заседание запланировано на 14 мая, планируется, что в этот день рассмотрят дополнения в раздел о парламенте.

В комиссию входят 36 человек, в числе которых председатели Конституционного и Верховного суда, спикеры обеих палат парламента, юристы, парламентарии.

Как ранее сообщал Sputnik директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который входит в эту комиссию, всего поступило более 15 тысяч предложений по изменению Основного закона.

Всего пройдет семь заседаний комиссии, заключительное заседание пройдет 21 июля.

Первое установочное заседание конституционной комиссии прошло 15 марта во Дворце Независимости, на нем присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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