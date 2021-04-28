Памятник советско-польскому братству по оружию демонтировали в Польше

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 28 – апр Sputnik. Памятник "Братство по оружию" убрали в польском городе Чеховице-Дзедзице, об этом сообщает городской портал.

Основанием для демонтажа стал закон о пропаганде коммунизма или другого тоталитарного режима. Нормативный акт был принят 1 апреля 2016 года, дискуссия о судьбе "Братства по оружию" велась пять лет. Более двухсот местных жителей просили сохранить памятник и изменить лишь название на "Памятник погибшим во Второй мировой войне". Авторы петиции также подчеркивали, что знаковый объект за годы стал частью художественного пространства и имеет историческую ценность.

Аргументы сторонников сохранения "Братства по оружию" не убедили руководство региона. В итоге строительная техника удалила скульптуры. Уточняется, что во время демонтажа памятник удалось не повредить. Его перевезут на закрытую территорию.

С начала действия нового закона демонтаж затронул около 420 советских монументов и памятных табличек. Если ранее в стране насчитывалось свыше 500 бюстов и скульптур, то теперь - около 100.

Напомним, что летом 2017 года Анджей Дуда подписал так называемый закон о декоммунизации. Он предусматривает удаление советских элементов из названий школ, социальных учреждений, зданий, сооружений, объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей. Исключение составляют кладбища и места массовых захоронений.

МИД России в ответ на принятый в Польше закон заявил, что расценивает такие действия как провокацию. Дипломаты не единожды направляли протест, в котором подчеркивали кощунственное отношение к подвигу советских солдат.

На волне действий официальной Варшавы ряд мемориальных объектов подверглись атакам радикалов. Также громкий скандал разразился после решения о сносе кладбища-мавзолея в Трщанке - несмотря на наличие там захоронений солдат Красной Армии.

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