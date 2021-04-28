Планы группы Статкевича-Тихановского по совершению цветной революции в Беларуси

Источник материала: БT

Агентство теленовостей подготовило эксклюзивный фильм "Подавляющее меньшинство". В нем показали:

Какой спектакль под вывеской "Страна для жизни" пытались разыграть перед белорусами?

Сколько людей нужно вывести на улицу, чтобы совершить госпереворот?

$900 тыс., найденные у Тихановского, - кому они достанутся?

Что было скрыто, пока делом "беломайдана" не занялись следователи?

Эксклюзивный разговор Тихановской со свекровью, использование методов психологической борьбы, подкуп активистов, подготовка к уличной войне и публичные признания заговорщиков о том, что им нужны не выборы, а протесты.



Обо всем этом смотрите в фильме "Подавляющее меньшинство" .





