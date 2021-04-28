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Планы группы Статкевича-Тихановского по совершению цветной революции в Беларуси
28.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Агентство теленовостей подготовило эксклюзивный фильм "Подавляющее меньшинство". В нем показали:
Эксклюзивный разговор Тихановской со свекровью, использование методов психологической борьбы, подкуп активистов, подготовка к уличной войне и публичные признания заговорщиков о том, что им нужны не выборы, а протесты.
Обо всем этом смотрите в фильме
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Агентство теленовостей подготовило эксклюзивный фильм "Подавляющее меньшинство". В нем показали: Какой спектакль под вывеской "Страна для жизни" пытались...
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