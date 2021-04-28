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Планы группы Статкевича-Тихановского по совершению цветной революции в Беларуси

28.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Агентство теленовостей подготовило эксклюзивный фильм "Подавляющее меньшинство". В нем показали: 

  • Какой спектакль под вывеской "Страна для жизни" пытались разыграть перед белорусами?
  • Сколько людей нужно вывести на улицу, чтобы совершить госпереворот? 
  • $900 тыс., найденные у Тихановского, - кому они достанутся?
  • Что было скрыто, пока делом "беломайдана" не занялись следователи? 

Эксклюзивный разговор Тихановской со свекровью, использование методов психологической борьбы, подкуп активистов, подготовка к уличной войне и публичные признания заговорщиков о том, что им нужны не выборы, а протесты.

Обо всем этом смотрите в фильме "Подавляющее меньшинство"



 
Теги: Новости
 
 
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Агентство теленовостей подготовило эксклюзивный фильм "Подавляющее меньшинство". В нем показали:  Какой спектакль под вывеской "Страна для жизни" пытались...
 
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