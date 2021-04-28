Е.Супер: Беларуси и России нужно создавать свою информационную повестку

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Откровенно грязные поступки свойственны нынешней польской власти. К слову, в вопросах подмены символики и ценностей они уже собаку съели. Еще свежи воспоминания, когда в стенах Брестской школы под польскими флагами занимались самой настоящей реабилитацией нацизма и героизацией преступников. Раз такая информационная война уже стала привычным фоном, значит, нужно приспосабливаться и вырабатывать совместные механизмы противодействия для жизни в этой новой гибридной реальности. А для этого Беларуси и России нужно действовать контрмерами и атаковать. Такое мнение высказал российский публицист, редактор проекта Союзного государства "СОНАР-2050".





Евгений Супер, публицист, редактор проекта "СОНАР-2050" (Россия):

Здесь интересы наших государств полностью совпадают - и белорусского, и российского. Более того, уже на всем евразийском пространстве назрел вопрос выработки совместных подходов. Как отвечать на подобные вызовы, нужно ли создавать образовательные программы, где мы будем учить людей хотя бы элементарным правилам медиагигиены. Это позволит нам сбавить оборот этого страшного информационного маховика, который раскручивается. В то же время надо учиться действовать контрмерами. Если на нас нападают, мы не можем бесконечно обороняться, чему-то учиться, пытаться защищаться. Иногда нужно атаковать, и для этого иметь свои инструменты информационного влияния.





