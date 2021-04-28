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Родственники бывшего начальника Лельчицкого РОВД исполнили последнюю волю офицера

28.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поступок, достойный офицера. Родственники бывшего начальника Лельчицкого РОВД Владимира Старовойта исполнили последнюю волю офицера - перечислили на благотворительный счет Гомельского областного онкодиспансера 11 тысяч рублей. Несмотря на все усилия врачей, прогрессирующая болезнь не оставила шансов милиционеру – в прошлом году он скончался. Понимая ситуацию, Владимир Григорьевич мужественно ее принял, но продолжил борьбу с болезнью, передав средства медикам. 

Дмитрий Лось, главврач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:  

На эти средства мы планируем закупить микроскопы, которые будут помогать врачам устанавливать диагноз "рак". Хочу поблагодарить офицера за такой поступок, потому что он своим примером показывает, что нужно помогать бороться с тяжелыми болезнями. 



 
 
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Поступок, достойный офицера. Родственники бывшего начальника Лельчицкого РОВД Владимира Старовойта исполнили последнюю волю офицера - перечислили на...
 
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