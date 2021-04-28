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С. Лукашик о введении паспортов вакцинации от COVID-19

28.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Популярная в последнее время в Евросоюзе идея с введением вакцинных паспортов - это элемент дискриминации", - считают во Всемирной организации здравоохранения. Ведь в некоторых странах  из-за нехватки препаратов не могут привить даже самых уязвимых перед болезнью жителей. Таким же мнением поделилась и доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского медуниверситета  Светлана Лукашик в студии проекта "Успеть до полуночи".


Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ: Что касается паспортов, вопрос до конца не решен. ВОЗ паспорта не рекомендует. Связано с тем, что у многих стран просто нет доступа к какой-либо вакцине. Поэтому говорить о каких-то вакцинных паспортах  - это акт дискриминации, если можно так выразиться.



 
 
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"Популярная в последнее время в Евросоюзе идея с введением вакцинных паспортов - это элемент дискриминации", - считают во Всемирной организации здравоохранения....
 
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