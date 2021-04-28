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Подробности подготовки "беломайдана" в Беларуси
28.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
3 % населения выходят на улицы и власть начинает рассыпаться», - такую формулу "перамогі" оппозиции называет Статкевич.
Теперь вы знаете, про какие 3 % говорили "невероятные".
Больше подробностей о готовящемся "беломайдане" в стране смотрите в фильме
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3 % населения выходят на улицы и власть начинает рассыпаться», - такую формулу "перамогі" оппозиции называет Статкевич. Теперь вы знаете, про какие 3 % говорили...
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