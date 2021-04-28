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В Минске стартует I Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане)

28.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Электронное правительство, новые пути цифровизации, информационная безопасность - об этом и не только будут говорить на I Международном форуме #GBC (Государство. Бизнес. Граждане), который сегодня стартует в Минске. Среди участников мероприятия - представители госорганов, IT-компаний, банков, а также международных организаций и учебных заведений. Особое место отведено и обсуждению таких важных вопросов, как внедрение биометрических документов, электронное образование, концепция "Умный город" и развитие цифровых сервисов государства для бизнеса и населения. Организаторами форума выступают Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг.

 
Теги: Минск
 
 
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Электронное правительство, новые пути цифровизации, информационная безопасность - об этом и не только будут говорить на I Международном форуме #GBC (Государство....
 
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