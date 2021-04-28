В Минске стартует I Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане)

Источник материала: БT

Электронное правительство, новые пути цифровизации, информационная безопасность - об этом и не только будут говорить на I Международном форуме #GBC (Государство. Бизнес. Граждане), который сегодня стартует в Минске. Среди участников мероприятия - представители госорганов, IT-компаний, банков, а также международных организаций и учебных заведений. Особое место отведено и обсуждению таких важных вопросов, как внедрение биометрических документов, электронное образование, концепция "Умный город" и развитие цифровых сервисов государства для бизнеса и населения. Организаторами форума выступают Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг.