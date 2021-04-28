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Ряд полномочий президента Беларуси может отойти правительству

28.04.2021 11:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Ряд полномочий президента предлагается закрепить за правительством, заявил председатель Конституционного суда, глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

"Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства", - сказал Миклашевич в среду на заседании комисси.

По его словам, данные законодательные нормы направлены на повышение роли премьер-министра и усиление как его ответственности, так и ответственности правительства в целом.

"Предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере, как в части разработки и внесения проекта бюджета в парламент, так и обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении", - сказал председатель КС.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Перераспределение полномочий президента и правительства рассматривается на третьем заседании конституционной комиссии.
 
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