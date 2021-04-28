В Бресте с завтрашнего дня начнут отключать отопление

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. В Бресте с четверга начнется поэтапное отключение системы отопления, об этом заявил мэр города Александр Рогачук в своем официальном Telegram-канале

Решение принято в связи с погодными условиями. Рогачук отметил, что прогноз погоды на ближайшие дни обещает среднесуточную температуру выше +8 градусов. Обычно при установлении такой температуры в течение трех суток подряд, городские власти прекращают отопительный сезон.

"Отключать системы отопления будем поэтапно, начиная с 29 апреля", - говорится в сообщении.

Первыми остынут батареи промышленных организаций, общественных и административных зданий. Во вторую очередь отключение систем отопления будет произведено в городних банях, театрах, колледжах и университетах, общежитиях, в жилых домах. Финальный этап завершения отопительного сезона - отключение батарей в медучреждениях, школах и детсадах, гостиницах, библиотеках, музеях.

В случае понижения температуры ниже +8 градусов, в учебных и медицинских учреждениях будет введен режим "протапливания".

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