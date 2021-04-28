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Мэр Бреста рассказал, когда в городе начнут отключать отопление

28.04.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 29 апреля в Бресте начнут отключать отопление, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Решение городские власти приняли, так как предварительный прогноз погоды обещает в ближайшие дни среднесуточную температуру воздуха выше +8°С.

Отключение пройдет поэтапно. В первую очередь батареи похолодеют на предприятиях, в общественных и административных зданиях. Затем в банях, театрах, квартирах, общежитиях, учреждениях образования (за исключением школ и детских садов). Следующие на очереди гостиницы, библиотеки, архивы, музеи, больницы, поликлиники, школы и сады.

 
Теги: Брест
 
 
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