Платформа Совета Европы: В Беларуси идет беспрецедентная волна репрессий против независимой журналистики

Источник материала: Tut.by

О беспрецедентной волне репрессий против независимой журналистики в Беларуси говорится в ежегодном докладе партнерских организаций Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов, который представлен 28 апреля.





Партнерами платформы являются Европейская федерация журналистов, Международная федерация журналистов, Ассоциация европейских журналистов, правозащитная организация Article 19, «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов, организация Index on Censorship, Международный институт прессы, Международный институт по вопросам безопасности журналистов, организация Rory Peck Trust, Европейский вещательный союз и Международный ПЕН-клуб (PEN International).

Хотя Беларусь не является членом Совета Европы и не входит в зону действия Платформы СЕ, страну включили в годовой отчет из-за эскалации репрессий в отношении СМИ после президентских выборов.

Партнерские организации платформы призвали международное сообщество к «решительным действиям», чтобы «остановить репрессии белорусских властей в отношении журналистов».

В разделе, посвященном Беларуси, говорится, что на момент подготовки отчета в заключении находились 12 журналистов: Катерина Борисевич (tut.by), Екатерина Андреева (телеканал «Белсат»), Дарья Чульцова («Белсат»), Юлия Слуцкая (основательница «Пресс-клуба»), Сергей Ольшевский (директор «Пресс-клуба»), Алла Шарко (программный директор «Пресс-клуба»), Петр Слуцкий (сотрудник «Пресс-клуба»), Ксения Луцкина (бывшая сотрудница телеканала «Беларусь 2»), Андрей Александров (журналист и медиаменеджер), Денис Ивашин (журналист еженедельной газеты «Новы Час»), Иосиф Полубятко (корреспондент «Газеты Слонімскай» в Мостах, был отпущен после суда. — БелаПАН.) и Сергей Гордиевич (корреспондент интернет-издания «Першы рэгіён», находится под домашним арестом).

В докладе отмечается, что корреспонденты телеканала «Белсат» Андреева и Чульцова приговорены к двум годам лишения свободы за ведение прямой трансляции с акции протеста в ноябре 2020 года в Минске, а журналистка tut.by Борисевич — к шести месяцам лишения свободы «за разглашение медицинской тайны». Разглашением медицинской тайны суд счел опубликованную Борисевич информацию о том, что в крови 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя, хотя власти изначально заявляли, что он был пьян.

В докладе упоминаются обыски, которые прошли в офисе Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и дома у журналистов в феврале в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках.

«С августа 2020 года БАЖ зарегистрировала более 500 нарушений прав журналистов. Журналистов задерживали, избивали во время содержания под стражей, а их техника была повреждена или конфискована», — говорится в докладе.

Упоминается, что 10 августа во время освещения акции протеста в корреспондента издания «Наша Ніва» Наталью Лубневскую, которая была обозначена жилетом с надписью «Пресса», сотрудник правоохранительных органов выстрелил резиновой пулей, в результате чего она 38 дней провела в больнице. «Изданию пригрозили штрафом за „несвоевременное сообщение властям“ о травме корреспондентки», — отмечается в докладе.

В документе говорится о лишении портала tut.by статуса СМИ, а также о том, что в октябре прошлого года МИД Беларуси аннулировал все аккредитации журналистов, которые работали на иностранные СМИ. Многие из них до сих не смогли получить новую аккредитацию.

Кроме этого отмечается, что власти Беларуси «заблокировали доступ к более чем 100 новостным сайтам», а Белтелерадиокомпания названа «пропагандистской машиной на службе режима». Как сказано в докладе, Белтелерадиокомпания является членом Европейского вещательного союза (ЕВС), и в феврале этого года белорусский демократический лидер Светлана Тихановская поддержала призыв Белорусского фонда культурной солидарности об исключении ее из ЕВС.

«В 2020 году БАЖ сообщила о 477 случаях задержаний журналистов, 62 журналистах, которые подверглись насилию со стороны сил безопасности, и 97 журналистах, приговоренных к административным арестам (суммарно они провели за решеткой 1.200 дней), — говорится в документе. — Все эти действия подчеркивают масштабы репрессий в Беларуси. Они ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как реакция на нарушение общественного порядка».

Партнерские организации платформы призывают все страны — члены Совета Европы «отложить в сторону геополитические соображения и занять однозначную позицию в отношении этой беспрецедентной волны нападок на независимую журналистику в стране, которая находится в центре Европы».

Комитет министров Совета Европы призывают включить Беларусь, которая не является членом организации, в сферу компетенций Платформы СЕ по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов была создана Советом Европы в 2015 году в сотрудничестве с известными международными организациями, занимающимися вопросами свободы выражения мнений, и с ассоциациями журналистов в целях предоставления информации, которая может служить основой для диалога с государствами-членами о возможных защитных или корректирующих мерах.