|
Новые туристические маршруты в Беларуси
28.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Турбизнес - одна из самых пострадавших отраслей от пандемии.
Да, сейчас некоторые страны ближнего и дальнего зарубежья открыли свои границы для путешественников, и этот список постепенно увеличивается. Но пока точно все маршруты просчитать сложно. Принимает туристов Турция, Египет, рассчитывают к ним подключиться Болгария, Греция. Черногория и Албания. Но при этом все тренды и статистика говорят о том, что и 2021 будет годом внутреннего туризма. Ведь понятно, что массово границы не откроются, поэтому логично обратить внимание на свою страну, тем более, у нас есть что посмотреть.
Новинки и уже исхоженные маршруты представили на весенней
Путешествовать по своей стране не менее увлекательно, чем открывать новые горизонты. Сегодня белорусы все чаще выбирают для отдыха именно Беларусь. Санатории, базы отдыха, агроусадьбы, национальные парки - это далеко не весь наш туристический потенциал. Десятки туроператоров из Беларуси и еще 15-ти стран представляют новые и традиционные маршруты. На этот раз представили не только традиционные направления - санатории, отдых на море, экскурсии - также подготовили и новинки.
Михаил Портной, замминистра спорта и туризма Беларуси:
Мы уже готовы к принятию туристических потоков, а особенность этой выставки - акцентировать внимание на нашем внутреннем туризме. У нас прекрасная безопасная страна, и все иностранцы, которые здесь присутствуют, это тоже отметили.
На "Белэкспо", заключаются и договоры. Акцент на партнерство между туроператорами и агентствами, чтобы каждый белорус смог осуществить свою экзотическую мечту и купил путевку с гарантией.
Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
У нас запланирован ряд мероприятий, это круглые столы, где мы сможем обменяться опытом, как мы в этот период выживаем, какие у нас планы на перспективу, презентация новых маршрутов, новых объектов. Поэтому это та возможность, площадка обсудить, в каком направлении развивать наш туризм.
Несмотря на международный статус выставки, в этом году она организована с национальным колоритом. Порядка 95 % участников ярмарки - предприятия исключительно белорусской туриндустрии.
Программа выставки обширная: презентации, круглые столы, семинары и не только. Изюминка мероприятия - интерактивный экран. С его помощью каждый желающий может самостоятельно построить маршрут в любую точку Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турбизнес - одна из самых пострадавших отраслей от пандемии. Да, сейчас некоторые страны ближнего и дальнего зарубежья открыли свои границы для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)