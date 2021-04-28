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Новые туристические маршруты в Беларуси

28.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Турбизнес - одна из самых пострадавших отраслей от пандемии. 

Да, сейчас некоторые страны ближнего и дальнего зарубежья открыли свои границы для путешественников, и этот список постепенно увеличивается. Но пока точно все маршруты просчитать сложно. Принимает туристов Турция, Египет, рассчитывают к ним подключиться Болгария, Греция. Черногория и Албания. Но при этом все тренды и статистика говорят о том, что и 2021 будет годом внутреннего туризма. Ведь понятно, что массово границы не откроются, поэтому логично обратить внимание на свою страну, тем более, у нас есть что посмотреть.

Новинки и уже исхоженные маршруты представили на весенней выставке "Отдых-2021". Она, несмотря на международный статус, организована была с национальным колоритом. Примерно 95 % участников предприятия исключительно белорусской туриндустрии: санатории, агроусадьбы, историко-культурные музеи-заповедники. Алина Лаппо изучила предложения. 

Путешествовать по своей стране не менее увлекательно, чем открывать новые горизонты. Сегодня белорусы все чаще выбирают для отдыха именно Беларусь. Санатории, базы отдыха, агроусадьбы, национальные парки - это далеко не весь наш туристический потенциал. Десятки туроператоров из Беларуси и еще 15-ти стран представляют новые и традиционные маршруты. На этот раз представили не только традиционные направления - санатории, отдых на море, экскурсии - также подготовили и новинки. 

Михаил Портной, замминистра спорта и туризма Беларуси:

Мы уже готовы к принятию туристических потоков, а особенность этой выставки - акцентировать внимание на нашем внутреннем туризме. У нас прекрасная безопасная страна, и все иностранцы, которые здесь присутствуют, это тоже отметили.

На "Белэкспо", заключаются и договоры. Акцент на партнерство между туроператорами и агентствами, чтобы каждый белорус смог осуществить свою экзотическую мечту и купил путевку с гарантией. 

Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

У нас запланирован ряд мероприятий, это круглые столы, где мы сможем обменяться опытом, как мы в этот период выживаем, какие у нас планы на перспективу, презентация новых маршрутов, новых объектов. Поэтому это та возможность, площадка обсудить, в каком направлении развивать наш туризм.

Несмотря на международный статус выставки, в этом году она организована с национальным колоритом. Порядка 95 % участников ярмарки - предприятия исключительно белорусской туриндустрии. 

Программа выставки обширная: презентации, круглые столы, семинары и не только. Изюминка мероприятия - интерактивный экран. С его помощью каждый желающий может самостоятельно построить маршрут в любую точку Беларуси. 



 
 
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Турбизнес - одна из самых пострадавших отраслей от пандемии.  Да, сейчас некоторые страны ближнего и дальнего зарубежья открыли свои границы для...
 
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